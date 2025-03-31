Türkmenistan'ın para birimi nedir? Türkmenistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Yüzlerce yıllık tarihi boyunca Türkmenistan, medeniyetlerin kesişme noktası olarak kabul edilmiş ve birçok farklı medeniyet ev sahipliği yapmıştır. Ülke sınırları içinde bulunan Merv şehri Orta Asya’da er alan en eski vaha kentlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Ayrıca ülke İpek Yolu üzerinde yer alan en önemli noktalardan biridir.

Türkmenistan'ın para birimi nedir?

Türkmenistan, Orta Asya’da yer alan bağımsız bir Türk devletidir. Ülkenin kuzeybatısında Kazakistan, kuzeyinde ve doğusunda Özbekistan, güneydoğusunda Afganistan, Güneybatısında İran, batısında ise Hazar denizi ile komşudur. Yedi milyon civarı bir nüfusu vardır ve bu özeliği ile Orta Asya ülkeleri arasında nüfusu en düşük olan ülke olarak kabul edilir.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat şehridir. Aşkabat aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olma özelliğine de sahiptir. Resmi dili Türkmence olan ülkede çoğunluklu olarak Türkmenler yaşam sürmektedir. Özbekler, Ruslar, Beluçlar da ülkede yaşayan diğer etnik gruplar arasında yer alır. Ayrıca ülkede Türkmence, Özbekçe, doğu Ermenicesi, Tatarca, Azerice, Beluçça, Ukraynaca gibi başka diller de konuşulmaktadır. Türkmenistan’ın resmi olarak kabul ettiği para birimi ise Yeni Türkmenistan manatı'dır.

Türkmenistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Türkmenler resmi para birimi olarak manat adı verilen para birimini kullanırlar. Türkmenistan’ın resmi para birimi olarak kabul edilen manat'tan önce bu topraklarda ruble kullanılmıştır. Ancak SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) ayrılığından sonra ülkede kullanılan resmi para birimi de değişmiştir.

1993 yılında Türkmenistan’da manat para birimine geçilmiştir. Resmi para birimi olarak manat ilan edildikten sonra 22010 yılına kadar bu para birimi kullanılmıştır. Daha sonra ise Yeni Türkmenistan manatı'na geçiş yapılmıştır. ISO 4217 uluslararası para birimi koduna göre ise bu para biriminin kodu TMT olarak belirlenmiştir.