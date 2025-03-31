FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkmenistan'ın para birimi nedir? Türkmenistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Türkmenistan'ın para birimi nedir? Türkmenistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
31.03.2025 00:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağılmadan önceki Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan beş ülke, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan Orta Asya olarak tanımlanmaktadır. Afganistan, Pakistan’ın kuzey tarafın, Çin’in batısı, Rusya’nın ve Moğolistan’ın bir kısmı da Orta Asya olarak ifade edilmektedir.

Türkmenistan'ın para birimi nedir? Türkmenistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Yüzlerce yıllık tarihi boyunca Türkmenistan, medeniyetlerin kesişme noktası olarak kabul edilmiş ve birçok farklı medeniyet ev sahipliği yapmıştır. Ülke sınırları içinde bulunan Merv şehri Orta Asya’da er alan en eski vaha kentlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Ayrıca ülke İpek Yolu üzerinde yer alan en önemli noktalardan biridir.

Türkmenistan'ın para birimi nedir?

Türkmenistan, Orta Asya’da yer alan bağımsız bir Türk devletidir. Ülkenin kuzeybatısında Kazakistan, kuzeyinde ve doğusunda Özbekistan, güneydoğusunda Afganistan, Güneybatısında İran, batısında ise Hazar denizi ile komşudur. Yedi milyon civarı bir nüfusu vardır ve bu özeliği ile Orta Asya ülkeleri arasında nüfusu en düşük olan ülke olarak kabul edilir.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat şehridir. Aşkabat aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olma özelliğine de sahiptir. Resmi dili Türkmence olan ülkede çoğunluklu olarak Türkmenler yaşam sürmektedir. Özbekler, Ruslar, Beluçlar da ülkede yaşayan diğer etnik gruplar arasında yer alır. Ayrıca ülkede Türkmence, Özbekçe, doğu Ermenicesi, Tatarca, Azerice, Beluçça, Ukraynaca gibi başka diller de konuşulmaktadır. Türkmenistan’ın resmi olarak kabul ettiği para birimi ise Yeni Türkmenistan manatı'dır.

Türkmenistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Türkmenler resmi para birimi olarak manat adı verilen para birimini kullanırlar. Türkmenistan’ın resmi para birimi olarak kabul edilen manat'tan önce bu topraklarda ruble kullanılmıştır. Ancak SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) ayrılığından sonra ülkede kullanılan resmi para birimi de değişmiştir.

1993 yılında Türkmenistan’da manat para birimine geçilmiştir. Resmi para birimi olarak manat ilan edildikten sonra 22010 yılına kadar bu para birimi kullanılmıştır. Daha sonra ise Yeni Türkmenistan manatı'na geçiş yapılmıştır. ISO 4217 uluslararası para birimi koduna göre ise bu para biriminin kodu TMT olarak belirlenmiştir.

Canlı Borsa
Bakan Şimşek'ten ekonomik gelişmeye net yanıtBakan Şimşek'ten ekonomik gelişmeye net yanıt
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Çok konuşulacak değişiklikler: Garanti süresi ve ömür boyu bekleme...Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Çok konuşulacak değişiklikler: Garanti süresi ve ömür boyu bekleme...
Anahtar Kelimeler:
Türkmenistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Karnında bebek var demediler, hamile kadını da öldürdüler! İstanbul’da maskeli saldırgan dehşeti: Ev kan gölüne döndü

Son dakika | Karnında bebek var demediler, hamile kadını da öldürdüler! İstanbul’da maskeli saldırgan dehşeti: Ev kan gölüne döndü

İmamoğlu'nun yerine adaylığı gündemde! "Evin siyasetçisi" mesajı

İmamoğlu'nun yerine adaylığı gündemde! "Evin siyasetçisi" mesajı

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

En düşük emekli aylığı için yolun yarısına gelindi

En düşük emekli aylığı için yolun yarısına gelindi

Bakan Şimşek'ten ekonomik gelişmeye net yanıt

Bakan Şimşek'ten ekonomik gelişmeye net yanıt

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.