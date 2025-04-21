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Türksat 6A hizmete alındı! Bakan Uraloğlu'ndan kritik açıklamalar peş peşe geldi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.04.2025 14:12
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın hizmete alındığı anlarda açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 4B çalışmaları hakkında bilgi verirken aynı zamanda sosyal medya düzenlemesine yönelik projelere de değindi. İşte detaylar...

Türksat 6A hizmete alındı! Bakan Uraloğlu'ndan kritik açıklamalar peş peşe geldi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk canlı yayınında Türksat 6A’nın bugün hizmete alınması öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türksat 6A gibi bir uyduyu üretebilen 11 ülkeden biri olduğumuzu ifade ederek, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir uydu. Sivil ve askeri haberleşme yüzde 100 emniyette olacak. Daha kaliteli TV yayıncılığı olacak" sözlerini kullandı.

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Türksat 6A için Uraloğlu, şu sözleri sarf etti:

"Türkiye daha önce uzaya gönderdiği uydular ile 3,5 milyar insana yayın ulaştırıyordu. TÜRKSAT 6A uydusu ile Hindistan, Endonezya ve Malezya'yı da dahil edilerek 5 milyar insana hizmet vermeye başlayacağız. TÜRKSAT 3A üretim sürecine Türk mühendislerini katılımı şeklinde başlattığımız bir yerli üretim süreci vardı. Artık yeterli bilgi ve birikime sahip olduk. Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerinde bir üretim merkezi kurduk.

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TÜRKSAT olarak baktığımızda yeni uydular üretmek hedefimiz. Ülkemizde alçak yörünge uyduları konusunda Türkiye'de çalışmalar var. Fergani'nin başlattığı çalışmalar da var. Dünyada söz sahibi olmak istiyoruz. Uyduların 15 yıllık bir ömürleri var tamamlanan devre dışı kalıyor. 3A'nın 3 yıl daha hizmet edeceğini düşünüyoruz. Yenileri ikame etmemiz gerekir. Bu yüzden Türkiye uydu üretmeye devam edecek"

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KATAR İLE İŞBİRLİĞİ

4B ile kazanılan yörünge hakkını Katar ile ortak kullanım konusunda görüşmelerin olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT olarak baktığımızda yeni uydular üretmek hedefimiz. Ülkemizde alçak yörünge uyduları konusunda Türkiye'de çalışmalar var. Fergani'nin başlattığı çalışmalar da var. Dünyada söz sahibi olmak istiyoruz. Uyduların 15 yıllık bir ömürleri var tamamlanan devre dışı kalıyor. 3A'nın 3 yıl daha hizmet edeceğini düşünüyoruz. Yenileri ikame etmemiz gerekir. Bu yüzden Türkiye uydu üretmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

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SOSYAL MEDYADA YÜZ TANIMA SİSTEMİ!

Çocukların korunmasına yönelik gündemde yer edinen sosyal medya düzenlemesine dair merak edilenler hakkında da konuşan Uraloğlu, "Sosyal medya sağlayıcıları ile istişare ediyoruz. Yakın zamanda da Instagram'ın bu tür uygulamalara başladığını söyleyebiliriz. 13-16 yaş arası ebeveyn izni, 13 yaş altı kullanıcıların da kısıtlanması şeklinde bir düşüncemiz var. Sosyal medya platformları da yüz tanıma sistemi ile kullanıcıların kimliklerini doğrulama üzerinde çalışıyor" dedi.

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ROBLOX HAKKINDA AÇIKLAMA

Roblox'a erişim engelinin geldiğini hatırlatan Uraloğlu, "Aynı hukuki süreç sonucunda erişime engel getirme gerekçeleri kaldırılırsa tekrar açmamız söz konusu olacak. Doğrudan Bakanlık olarak bir inisiyatif sahibi olmadığımızı söyleyebilirim" sözlerini kullandı.

Son olarak Suriye ile olan ilişkilere de değinen Bakan Uraloğlu sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Havacılık, karayolu, denizcilik ve iletişim alanlarında muhataplarımızla görüşüyoruz. Şam Havalimanı’nda mesafe katettik, mayıs ayı sonuna kadar bazı sistemleri kurup onu sağlamış olacağız, sonra Halep Havalimanı var.”

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Anahtar Kelimeler:
ulaştırma ve altyapı bakanlığı sosyal medya yasası Abdulkadir Uraloğlu TÜRKSAT 6A
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