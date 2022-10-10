Türkşeker duyurdu! Şekere yüzde 8 zam geldi

Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı. Böylece Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı. Türkşeker'in kilogram başına 15 TL'den verdiği şekerin fiyatı 16.20 TL'ye yükseldi. Söz konusu fiyatlara KDV dahil değil.

Türkşeker'in zam kararı kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmadı.

BloombergHT'nin haberine göre, Şuan piyasada şekerin çuval fiyatı 1.000 TL bandında ve özel sektör Türkşeker'in açıkladığı fiyattan çok sınırlı miktarda ürün tedarik ettiği için istediği miktarda, ihtiyacının tamamını karşılayacak şekilde ürün bulamıyor.

Türkiye'nin günlük şeker ihtiyacı ortalama 8 bin ton civarında iken Türkşeker'in piyasaya verebildiği günlük miktar yaklaşık 1.000 ton ile sınırlı kalıyor.

Türkşeker'in dağıtım yerlerine gönderdiği bilgilendirme notunda, "2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir" denildi.

BİR YILDA 17,5 LİRA ZAM

Son bir yılda şekerin kilosu 6,5 TL’den 24 TL’ye, çuvalı yaklaşık 220-250 TL’den 1.100 TL’ye yükseldi. Nisan ayında marketlerdeki toz şekerin fiyatı 12 ile 15 TL arasında değişiyordu, Mayıs ayı itibariyle ortalama şeker fiyatları 24 liraya kadar yükseldi. Özellikle nisan ayından mayıs ayına yansıtılan 2 kat fiyat artışlarını aşağı çekebilmek için geçen ay 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatından vergi alınmaması kararı alınmıştı.

