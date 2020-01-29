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TÜRSAB'dan açıklama:

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

"Her gün bir yenisine şahit olduğumuz olaylarda bilinçsizce hareket ederek, ülke imajına zarar verecek düşüncesiz eylemlerde bulunarak turist taşıyan araçların yolunu kesmek, tek amacı turiste hizmet vermek olan seyahat acentesi çalışanlarını darbetmek ve böylece ülkemize eğlenmek, huzurla gezmek için gelen turistleri rahatsız etmek suretiyle telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır" - "Kamuoyunun bilmesi gereken en önemli husus, turizm faaliyetleri içinde, bu faaliyetlerin ayrılmaz parçası olan ulaşım hizmeti, taksicilik ve/veya toplu taşıma ile verilen hizmetlerin ikamesi değildir" - "Başta emniyet teşkilatı olmak üzere, ilgili tüm birimlerin gerekli önlemleri alacaklarına, failleri tespit ederek yargıya teslim edeceklerine, bu kendini bilmezlerin kendi meslek örgütlerince de gerekli yaptırımlarla cezalandırılacağına inanıyor; turizme ve ülkemize zarar veren vandalların taksici esnafını kesinlikle temsil etmediğini biliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nce (TÜRSAB) yapılan açıklamada, son dönemde taksicilerle ilgi yaşanan olaylara ilişkin, "Her gün bir yenisine şahit olduğumuz olaylarda bilinçsizce hareket ederek, ülke imajına zarar verecek düşüncesiz eylemlerde bulunarak turist taşıyan araçların yolunu kesmek, tek amacı turiste hizmet vermek olan seyahat acentesi çalışanlarını darbetmek ve böylece ülkemize eğlenmek, huzurla gezmek için gelen turistleri rahatsız etmek suretiyle telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TÜRSAB tarafından İstanbul'da son günlerde taksicilerle turizm şirketi şoförleri arasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İstanbul'da son günlerde seyahat acentelerine karşı sıklaşan ve taciz boyutundan saldırı boyutuna evrilen davranışların turizmcilerden çok turizme ve Türkiye'ye zarar verdiği bildirildi.

Söz konusu olayların büyük zararlara yol açtığı aktarılan açıklamada, "Her gün bir yenisine şahit olduğumuz olaylarda bilinçsizce hareket ederek, ülke imajına zarar verecek düşüncesiz eylemlerde bulunarak turist taşıyan araçların yolunu kesmek, tek amacı turiste hizmet vermek olan seyahat acentesi çalışanlarını darbetmek ve böylece ülkemize eğlenmek, huzurla gezmek için gelen turistleri rahatsız etmek suretiyle telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır." denildi.

- "Çözüm bulunmazsa turizm sektörü bu nedenle büyük kan kaybına uğrayacaktır"

Açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunun bilmesi gereken en önemli husus, turizm faaliyetleri içinde, bu faaliyetlerin ayrılmaz parçası olan ulaşım hizmeti, taksicilik ve/veya toplu taşıma ile verilen hizmetlerin ikamesi değildir. Seyahat acentelerinin müşterilerine sundukları taşıma hizmeti, organize seyahatin bir parçası olup salt taşımadan ibaret bir hizmet söz konusu değildir. Bu nedenle kendi mesleğine de zarar verenlerin sandıkları, anladıkları gibi taksi hizmeti alacak kişilere sunulan alternatif taşıma hizmeti gibi değerlendirilemez. Seyahat acenteleri tarafından sunulan transfer ve tur kapsamındaki taşıma faaliyetinin tabi olduğu mevzuat, standart ve kurallar mevcut olup, bu hizmet organize bir faaliyet olarak turiste sunulur. Ancak maalesef bu konuda bazı taksiciler gibi başka makamlarca da bu konuda hatalı uygulama örnekleri sıkça karşımıza çıkmaya devam etmekte, bir an önce çözüm kavuşturulmadığı takdirde ülkenin geleceği olarak kabul edilen turizm sektörü bu nedenle büyük kan kaybına uğrayacaktır."

Söz konusu hususların, Türkiye'de turizmin otoritesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilecek çalışmalarla önlenmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Bakanlığımızın bir an önce bu konuya sahip çıkarak seyahat acentelerinin faaliyetlerini güvenle yapabilmelerini sağlaması, başta emniyet teşkilatı olmak üzere ilgili birimleri bu konuda bilgilendirmesi doğal olarak en büyük beklentimizdir." ifadesi kullanıldı.

- "Bir an önce önlenmesi en büyük dileğimiz ve tüm seyahat acenteleri adına talebimizdir"

Açıklamada, TÜRSAB'ın sabırla ve kararlılıkla konunun takipçisi olmaya, kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi için var gücüyle çalışmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta emniyet teşkilatı olmak üzere, ilgili tüm birimlerin gerekli önlemleri alacaklarına, failleri tespit ederek yargıya teslim edeceklerine, bu kendini bilmezlerin kendi meslek örgütlerince de gerekli yaptırımlarla cezalandırılacağına inanıyor; turizme ve ülkemize zarar veren vandalların taksici esnafını kesinlikle temsil etmediğini biliyoruz. İstanbul’da turizme büyük darbe vuran bu olayların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer makamlarca alınacak önlemlerle daha fazla zarar vermeden bir an önce önlenmesi en büyük dileğimiz ve tüm seyahat acenteleri adına talebimizdir."

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Anahtar Kelimeler:
taksi, taksici, turizm, TÜRSAB,

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