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TÜSAD’dan corona virüsünden korunma yöntemleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona viral salgın haberlerine ilişkin açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç.

TÜSAD’dan corona virüsünden korunma yöntemleri

İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona viral salgın haberlerine ilişkin açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösteren corona virüsü ile ilgili bilgiler ve korunma yöntemleri açıkladı.
Çin’in Vuhan kentinde solunum yolu enfeksiyonu ve pnömoniye (zatürre) neden olan viral salgın haberlerine ilişkin açıklama yapan TÜSAD Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu şu bilgileri verdi:
“Corona virüsler, basit soğuk algınlığından SARS ve MERS gibi ciddi hayati tehdit edici hastalığa kadar farklı klinik tablolara neden olabilen geniş bir virüs ailesidir. Sıklıkla hayvanlarda enfeksiyon yapar, daha nadir olarak hayvandan insana geçebilirler. Çin’in Vuhan kentinde solunum yolu enfeksiyonu ve pnömoniye (zatürre) neden olan viral salgında, daha önce insanda tanımlanmamış yeni tip corona virüs saptanmıştır.’’
Hastalığın seyrinin üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzerlik gösterdiğinin altını çizen Kömürcüoğlu, şöyle devam etti:
“Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın solunumsal semptomlara, ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğüyle seyrettiği bildirilmiştir. Nasıl bulaştığı ve hangi hayvandan geçtiği tam olarak bilinmemektir. Hastalığın kuluçka süresi ve kesin bulaşma yolu henüz tanımlanmamıştır. Ancak solunum semptomları ile seyretmesi ve pnömoniye (zatürre) neden olması nedeniyle damlacık enfeksiyonu ile bulaşma olasılığını artırmaktadır.”
Korunma yöntemleri
Kömürcüoğlu, söz konusu salgından korunma yöntemleriyle ilgili şu tavsiyeyi verdi:
“Corona virüsünden korunma yöntemlerinde nezle ve gribal hastalıklarda önerdiğimiz genel hijyene dikkat edilmesi çok büyük önem taşıyor. Sık sık ellerin yıkanması, hapşırık/ öksürük sırasında ağız ve burunun kapatılması, maske ve tek kullanımlık mendillerin tercih edilmesi, hasta kişilerle temasın önlenmesi, kalabalık alanlarda havalandırmaya dikkat edilmesi ile bulaşma riski azaltılabilir. Gıdaların iyi pişirilerek tüketilmesi de bir diğer önlem olarak sayılabilir.” (Fotoğraflı)

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