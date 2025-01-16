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TÜSEDAD çiğ süt için fiyat önerisi verdi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.01.2025 12:55
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TÜSEDAD çiğ süt fiyatları için fiyat önerisi verdi. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği, aralık ayındaki çiğ süt üretim maliyetini hesaplayarak, çiğ sütün fiyatının 23,52 TL/lt olarak açıklanmasını önerdi.

TÜSEDAD çiğ süt için fiyat önerisi verdi

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) güncel yem ve diğer tüm girdi ve gelirlerin dikkate alındığı hesaplama metoduna göre çiğ sütün üretim maliyetini hesapladı. TÜSEDAD, yaptığı hesaplamalarla aralık ayında 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetini litre başına 19,60 TL olarak hesapladı. Dernek, ekim ayında maliyeti 18,67 TL, kasım ayında ise 19,25 TL olarak hesaplanmıştı.

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Konuya ilişkin TÜSEDAD’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Derneğimiz maliyet komisyonu; 100 baş sağmal kapasitesine sahip bir işletmeyi baz alıp, günde ortalama 28 litre süt veren sağmallardan oluşan, işletmede doğan erkek buzağıları 4 günlükken satan ve yılda yüzde 20 reforme ineği sürüden çıkartıp bunların yerine de her yıl doğan tüm dişileri besleyerek yetiştirdiği gebe düvelerinin de yıllık sürü yenileme ihtiyacı olan yüzde 20’sini sürüye ekleyip yine işletmede yetişmiş ihtiyaç fazlası geri kalan yüzde 10 gebe düvelerini de piyasada satan ve sağmal kapasitesini böylelikle 100 başta sabit tutan bir işletme için maliyet hesaplamaktadır. Bilindiği üzere USK sıcak süt tavsiye fiyatı açıklamaktadır. Derneğimiz de, hesaplama metodunu daha da ayrıntılandırarak, soğutma bedeli hariç (USK eşdeğeri) ve dahil olacak şekilde açıklama yapmaktadır.”
Personel maaşlarına da değinen TÜSEDAD, personel maaşlarını, brüt asgari ücrete endeksleyerek otomatik hesaplanacak bir sistem haline getirdiklerini ifade etti. Yapılan açıklamada, “Böylece, asgari ücrete bağlı personele gelen zamlar maliyete otomatik olarak yansımaktadır”

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ARALIK AYININ HESABINI YAPTI

Buna göre; güncel yem ve diğer tüm giderlerin ve gelirlerin dikkate alındığı TÜSEDAD hesaplama metoduna göre Aralık ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 19,60 TL/lt olarak hesaplandı.

YÜZDE 20 KAR KONDU

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TÜSEDAD’tan yapılan açıklamada, sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için 23,52 TL/lt olarak belirlendi. Açıklamada USK’nın açıkladığı sıcak süt tavsiye fiyatının ise 21,72 TL/lt olarak açıklanması önerildiği belirtildi.
Hesaplama ve üreticinin maliyetleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde USK süt maliyeti eşdeğeri ise (sıcak süt) 18,10 TL/lt’dir. Bir önceki aya göre; saman fiyatındaki ortalama 40 kuruş, kuru yonca otunda ise 28 kuruşluk artışın maliyete olan yükü ile reforme hayvanların kesiminde ve buzağı satış fiyatlarında önemli bir artış olmaması sonucunda Aralık ayı maliyeti bir önceki aya göre 35 kuruş artırmıştır.”

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İnek çiğ süt
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