FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TÜSİAD Başkanı Nazım Hikmet şiiriyle veda etti

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Olağan Genel Kurul’da görevini Nazım Hikmet’in dizeleriyle devretti. Turan, konuşmasının sonunda Nazım Hikmet'in Davet şiirinden dizeler okudu.

TÜSİAD Başkanı Nazım Hikmet şiiriyle veda etti
Ezgi Sivritepe

TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, genel kurulda görevi Nazım Hikmet şiiriyle devretti. TÜSİAD'ın bugünkü olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul'da gerçekleşirken toplantının açılış konuşmaları ise TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapıldı.

TÜSİAD Başkanı Nazım Hikmet şiiriyle veda etti 1

NAZIM ŞİİRİ İLE VEDA

Bugün görevine veda eden Orhan Turan konuşmasını Nazım Hikmet şiiri ile tamamladı.

Turan konuşmasının sonunda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyetin bize öğrettiği en önemli ders şudur: Hiç bir kazanım kalıcı değildir. Ancak emekle, akılla ve sorumlulukla taşınır. Bugün bir görevi bırakıyorum, bir sorumluluğu değil" dedi.

Turan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu konuşmayı bize umudu hatırlatan bir sesle, Nazım Hikmet'in dizeleri ile bitirmek istiyorum. Bugün onun 124, doğum günü. 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşcesine.'

Bu dizeler yalnızca bir umut çağrısı değil, bir sorumluluk davetidir. Bu memleket hepimizin. Bu memleket bizim. Bu memleket düşünenlerin, üretenlerin ve sorumluluk alanların omuzlarında yükselecek. Ben bugün görevi bırakıyorum ama bu daveti, bu sorumluluğu bırakmıyorum. Hep birlikte Türkiye için düşünmeye devam edeceğiz. Çünkü bu memleket bizim."

TÜSİAD Başkanı Nazım Hikmet şiiriyle veda etti 2

YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Bugünkü Olağan Genel Kurul gündemi kapsamında Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleşecek.

Başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ozan Diren'in asıl listesinde yer alması beklenen isimler şöyle:

Meltem Akol, Elif Çoban, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter, Feyyaz Ünal.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fabrika değil ama fabrika gibi: 50 milyon ciro yaptılar!Fabrika değil ama fabrika gibi: 50 milyon ciro yaptılar!
Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla otomotivde odak oraya kayıyorElektrikli araçların yaygınlaşmasıyla otomotivde odak oraya kayıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nazım Hikmet TÜSİAD Başkanı Orhan Turan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.