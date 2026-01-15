TÜSİAD Başkanı Nazım Hikmet şiiriyle veda etti

TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, genel kurulda görevi Nazım Hikmet şiiriyle devretti. TÜSİAD'ın bugünkü olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul'da gerçekleşirken toplantının açılış konuşmaları ise TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapıldı.

NAZIM ŞİİRİ İLE VEDA

Bugün görevine veda eden Orhan Turan konuşmasını Nazım Hikmet şiiri ile tamamladı.

Turan konuşmasının sonunda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyetin bize öğrettiği en önemli ders şudur: Hiç bir kazanım kalıcı değildir. Ancak emekle, akılla ve sorumlulukla taşınır. Bugün bir görevi bırakıyorum, bir sorumluluğu değil" dedi.

Turan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu konuşmayı bize umudu hatırlatan bir sesle, Nazım Hikmet'in dizeleri ile bitirmek istiyorum. Bugün onun 124, doğum günü. 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşcesine.'

Bu dizeler yalnızca bir umut çağrısı değil, bir sorumluluk davetidir. Bu memleket hepimizin. Bu memleket bizim. Bu memleket düşünenlerin, üretenlerin ve sorumluluk alanların omuzlarında yükselecek. Ben bugün görevi bırakıyorum ama bu daveti, bu sorumluluğu bırakmıyorum. Hep birlikte Türkiye için düşünmeye devam edeceğiz. Çünkü bu memleket bizim."

YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Bugünkü Olağan Genel Kurul gündemi kapsamında Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleşecek.

Başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ozan Diren'in asıl listesinde yer alması beklenen isimler şöyle:

Meltem Akol, Elif Çoban, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter, Feyyaz Ünal.