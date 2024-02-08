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TÜSİAD YİK Başkanı'ndan 'yüksek enflasyon' açıklaması

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
08.02.2024 14:27 | Son Güncelleme:
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TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir" açıklamasını yaptı.

TÜSİAD YİK Başkanı'ndan 'yüksek enflasyon' açıklaması

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yüksek enflasyon sorununa dikkat çekerek, " Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir" dedi.

Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) olağan Genel Kurul toplantısını düzenledi. Açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan "Yüksek enflasyon, TL'nin değerindeki istikrarsızlık, cari açık, düşük katma değerli üretim, orta gelir tuzağı, nitelikli eleman sorunu"nun mevcut ekonomik durumun vazgeçilmez sorunları olduğunu kaydetti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, ,Özilhan, yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyümenin geçim sıkıntısı getirdiğinin altını çizdi. Özilhan, yıllardır aynı sorunları yaşayan ülkenin 2024 yılında hâlâ gelir adaletsizliğiyle mücadele ettiğini de dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TÜSİAD
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