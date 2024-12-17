FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tutar 80 bin TL'yi aştı... Bankalarda yarış başladı: Öğretmenlerin promosyon ücretleri belli olmaya başladı

Tutar 80 bin TL'yi aştı... Bankalarda yarış başladı: Öğretmenlerin promosyon ücretleri belli olmaya başladı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.12.2024 22:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılla birlikte bankalar da promosyon oranlarında güncellemeye gitti. Asgari ücretin ne kadar olacağının konuşulduğu bugünlerde memur ve emekli zamları da gündemdeki yerini koruyor. Artan fiyatlarla birlikte bankalarda promosyon yarışına girdi. Güncellenen rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Öğretmenlere ödenecek promosyon 80 bin TL'yi aştı.

Tutar 80 bin TL'yi aştı... Bankalarda yarış başladı: Öğretmenlerin promosyon ücretleri belli olmaya başladı

Yeni yılla birlikte maaşlara yapılacak zam oranları merak ediliyor. Gündemde şuan asgari ücret var. 3'üncü toplantı tarihi olarak 19 Aralık gösterildi. İki toplantıda rakam konuşulmazken gözler 19 Aralık'da yapılacak 3'üncü asgari ücret toplantısına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada asgari ücretin önümüzdeki hafta netleştirileceğini düşündüğünü aktardı.

thumbs_b_c_7be274f7f2e193552b9c43cc66f88305

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Gözler asgari ücret sonrasında memur ve emekliye yapılacak zamlara çevrildi. Zam oranlarında ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı etkili olacak.

thumbs_b_c_079fba7d73d5c9f7d59c63c6046a8e2f

PROMOSYON YARIŞI

Yapılacak zamlarla birlikte bankalar da promosyon yarışına girdi. Bir bir bankalar promosyon rakamlarında güncellemeye gitti.

thumbs_b_c_d0aff703f8744dd783a7a081fd5ab50c

80 BİN TL'Yİ AŞTI

TGRT Haber'in haberine göre İstanbul Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir banka ile 3 yıllık 82 bin 100 TL karşılığında promosyon anlaşması imzaladı. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bir kamu bankası ile 3 yıllık 79 bin TL karşılığında promosyon anlaşması imzaladı.

Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk hamle Rusya'dan geldi! Terör örgütü listesinden çıkarıyorlar

İlk hamle Rusya'dan geldi! Terör örgütü listesinden çıkarıyorlar

Galatasaray durdu durdu, bombayı sonunda patlattı! PSG'nin yıldız oyuncusuyla anlaştılar...

Galatasaray durdu durdu, bombayı sonunda patlattı! PSG'nin yıldız oyuncusuyla anlaştılar...

Dolar bitmek üzere, altın... Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

Dolar bitmek üzere, altın... Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

Kira öderken yaptığı tek bir hata hayatını kararttı

Kira öderken yaptığı tek bir hata hayatını kararttı

Tüm il o döviz bürosuna akın etti, önünde kuyruk oluştu! Sebebi...

Tüm il o döviz bürosuna akın etti, önünde kuyruk oluştu! Sebebi...

'Bir rakam sızdırdılar' diyerek sordu! Erdursun yeni zamlı maaşları tek tek açıkladı

'Bir rakam sızdırdılar' diyerek sordu! Erdursun yeni zamlı maaşları tek tek açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.