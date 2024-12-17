Tutar 80 bin TL'yi aştı... Bankalarda yarış başladı: Öğretmenlerin promosyon ücretleri belli olmaya başladı

Yeni yılla birlikte maaşlara yapılacak zam oranları merak ediliyor. Gündemde şuan asgari ücret var. 3'üncü toplantı tarihi olarak 19 Aralık gösterildi. İki toplantıda rakam konuşulmazken gözler 19 Aralık'da yapılacak 3'üncü asgari ücret toplantısına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada asgari ücretin önümüzdeki hafta netleştirileceğini düşündüğünü aktardı.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Gözler asgari ücret sonrasında memur ve emekliye yapılacak zamlara çevrildi. Zam oranlarında ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı etkili olacak.

PROMOSYON YARIŞI

Yapılacak zamlarla birlikte bankalar da promosyon yarışına girdi. Bir bir bankalar promosyon rakamlarında güncellemeye gitti.

80 BİN TL'Yİ AŞTI

TGRT Haber'in haberine göre İstanbul Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir banka ile 3 yıllık 82 bin 100 TL karşılığında promosyon anlaşması imzaladı. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bir kamu bankası ile 3 yıllık 79 bin TL karşılığında promosyon anlaşması imzaladı.