'Tutmayınca felaket' Asgari ücret zammı için 'kira' önerisi! Özgür Demirtaş'ın o sözüne gönderme yaptı

Hem çalışanlar hem işverenler hem de farklı pek çok kalemi etkileyeceği için tüm vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret zammı ile ilgili farklı rakamlar ve oranlar konuşulmaya devam ederken ekonomistlerden de dikkat çeken açıklamalar geliyor. Yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran'dan da asgari ücrete dair çarpıcı yorumlar geldi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ekol TV canlı yayınında konuşan yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran asgari ücrete dair "İnşallah en yüksek zam yapılır. Hem sanayicinin işlerini aksatmayacak hem de insanların yokluktan kurtulacağı rakam yapılır. Hatta daha da ilerisi inşallah insanlar asgari ücretle çalışmak zorunda kalmazlar. Bir ülkede asgari ücretin bu kadar çok olması iyi bir şey değil. Bizim asgari ücreti konuşmamız kötü zaten." dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın bir sözüne gönderme yapan Başaran "Özgür Hoca'nın çok güzel bir sözü var, şunu diyor; zam verirken gelecekteki yani olmamış enflasyonu tahmin ederek enflasyon zammını vermek çok doğru değil. Ben de buna katılıyorum. Şu an yüzde 20, 25, 30 enflasyon var mı yok. Devlet diyor ki ama gelecekte bu olacak, ben sizin zammınızı bunu vereyim. Bu biraz doğru değil, gerçekçi değil. Biraz sıkıntılı eğer böyle bir oran yapılırsa" ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİ TUTMAYINCA FELAKET OLUŞUYOR"

Devamında Başaran "Bence varolan enflasyona göre yapılması lazım. Ama bizde genelde bu beklentiye göre yapılıyor. Beklenti tutmayınca da felaket oluşuyor. İnşallah daha yüksek yapılır, sürpriz olur. Biz de şaşırırız ve mutlu oluruz diyelim" şeklinde konuştu.

PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET ÖNERİLERİ

(CHP'nin 30 bin TL önerisi ile ilgili) CHP burada doğru söylüyor. Niye? Çünkü bütçeyi o yönetmediği için. Derler ya bekara eş boşamak kolay. Doğru ama gerçekten. Ben şu anda hatta abartıyorum 40 bin TL vermek isterim. Ama işte oradaki dengeler... İktidara geldiklerinde genelde yapamıyor insanlar. İnşallah yapılır ama.. Bu sefer de işverenler kazan kaldırmaya başlıyor. Çok bıçak sırtı. İşten çıkarma başlıyor, kaçak çalıştırma başlıyor. Benim de gönlümden geçen en az 25'in üzeri olması lazım. 30'u bilmiyorum ama.

"KİRAYI YÜZDE 62 ARTIRIYORSAK ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 62 ARTIRMAMIZ LAZIM"

Aklıma şu an bir anda geldi. Biz bu ay bir arkadaşımızın evi var, onun kirasına artış yaptık, yüzde 62 arttırdık, kanun yüzde 62 diyor. Yani kirayı yüzde 62 artırıyorsak e asgari ücreti yüzde 62 artırmamız lazım. Bu kadar. Aklıma bu geldi bir anda. Çünkü nasıl ödeyecek yoksa. Sen asgari ücrete yüzde 25-30 yaptın, adam o aradaki farkı nereden bulacak? Gökten mi yağacak yani? Asgari ücret zammı bizim de alacağımız şeyleri artıracak. Yüzde 62, yüzde 50 olduğu zaman biz de diyeceğiz ki patrona, patron bize yüzde 50 zam ver diyeceğiz. Çok önemli bir şey. Ama yüzde 25 yüzde 20 oldu mu çok düşük oluyor tabii.