FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tütün ikramiyesi bu yıl ne kadar oldu? 2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Tütün ikramiyesi bu yıl ne kadar oldu? 2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek?

16.01.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılı tütün ikramiyesi ödemeleri ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Tütün ikramiyesi ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılda bir kez olmak üzere, herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın her yılın ilk üç ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Peki, Tütün ikramiyesi bu yıl ne kadar oldu? 2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Tütün ikramiyesi bu yıl ne kadar oldu? 2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Tütün ikramiyesi 2023 yılı ödemelerinin ne zaman ve ne kadar olacağı merak ediliyor. SGK tarafından aylık bağlanmış olan vazife/harp malulü erbaş ve erler ile 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan korucu ve siviller ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine tütün ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Peki, Tütün ikramiyesi 2023 ne kadar oldu? 2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte tüm ayrıntılar...

TÜTÜN İKRAMİYESİ BU YIL NE KADAR OLDU?

Yaptığı görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden ve SGK tarafından vazife/harp malulü olarak değerlendirilen TSK personelinin (yedek subay, erbaş ve er dahil) aylık bağlanan dul ve yetimlerine (eş, çocuk, anne ve babaları) başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılıyor. Ödeme miktarı ilgili kanun hükümlerine göre değişiyor. 2023 yılı tütün ikramiyesi ödeme tutarları henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Tütün ikramiyesi 2

2023 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2023 tütün ikramiyesinin 2023 Ocak ile Nisan ayları içerisinde ödenmesi bekleniyor. Ödemelerin hak sahiplerinin aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri netlik kazanır kazanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TÜTÜN İKRAMİYESİ İÇİN GEREKLİ Mİ?

Bu ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılda bir kez olmak üzere, herhangi bir müracaat şartı aranmaksızın veriliyor.

Tütün ikramiyesi 3

2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADARDI?

Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilmişti.

2022 yılında, SGK tarafından,

  1. Derece Gaziye 2022’de 9 bin 386,60 lira,

  2. Derece Gaziye 8 bin 447,90 lira,

  3. Derece Gaziye 7 bin 274,61 lira,

  4. Derece Gaziye 6 bin 570,62 lira,

  5. Derece Gaziye 5 bin 866,62 lira,

  6. Derece Gaziye 5 bin 162,63 lira ödenmişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar... EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar...
EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladıEYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya paylaşımları ele verdi! Eski sevgilisini öldürüp...

Sosyal medya paylaşımları ele verdi! Eski sevgilisini öldürüp...

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

İndirim bekleniyor! Harekete geçildi

İndirim bekleniyor! Harekete geçildi

Depoları doldurmak için son saatler! Zam geliyor

Depoları doldurmak için son saatler! Zam geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.