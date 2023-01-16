Tütün ikramiyesi bu yıl ne kadar oldu? 2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Tütün ikramiyesi 2023 yılı ödemelerinin ne zaman ve ne kadar olacağı merak ediliyor. SGK tarafından aylık bağlanmış olan vazife/harp malulü erbaş ve erler ile 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan korucu ve siviller ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine tütün ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Peki, Tütün ikramiyesi 2023 ne kadar oldu? 2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte tüm ayrıntılar...

TÜTÜN İKRAMİYESİ BU YIL NE KADAR OLDU?

Yaptığı görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden ve SGK tarafından vazife/harp malulü olarak değerlendirilen TSK personelinin (yedek subay, erbaş ve er dahil) aylık bağlanan dul ve yetimlerine (eş, çocuk, anne ve babaları) başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılıyor. Ödeme miktarı ilgili kanun hükümlerine göre değişiyor. 2023 yılı tütün ikramiyesi ödeme tutarları henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

2023 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2023 tütün ikramiyesinin 2023 Ocak ile Nisan ayları içerisinde ödenmesi bekleniyor. Ödemelerin hak sahiplerinin aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri netlik kazanır kazanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TÜTÜN İKRAMİYESİ İÇİN GEREKLİ Mİ?

Bu ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılda bir kez olmak üzere, herhangi bir müracaat şartı aranmaksızın veriliyor.

2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADARDI?

Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilmişti.

2022 yılında, SGK tarafından,

