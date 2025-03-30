Tuvalu'nun para birimi nedir? Tuvalu'nun para biriminin kodu ve sembolü

Tuvalu’nun başkenti Funafati şehridir. Ülkede genel olarak Polinezyalılar ve Mikronezyalılar yaşam sürmektedir. Dünya çapında yaşanan küresel ısınma nedeni ile deniz seviyesi yükselmiş olduğu için, ülkenin başkenti deniz seviyesinden sadece 5 metre kadar yüksekte olduğu için ülkede bu anlamda bir kriz yaşanmaktadır.

Tuvalu'nun para birimi nedir?

Tuvalu’da kabul edilen resmi diller İngilizce ve Tuvalyanca dilleridir. Parlementer demokrasi ile yönetilen ülkede Birleşik Krallık Kralı kabul görmektedir. Ülke 1 Ekim 1978 yılında Birleşik Krallık’tan ayrılmış ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Ülkedeki nüfus 11.646 civarındadır, yüzölçümü ise toplamda 26 kilometrekaredir. Tuvalu’nun iklimi genel olarak tropikal iklimdir. Mart ayı ve kasım ayları arasında alize rüzgârların etkisi görülür. Bu yüzden de bu dönemde ılıman bir hava hakimdir.

Ülke batı kısmından gelen fırtınaların etkisi ile aralık ayı ve şubat ayı arasında çok fazla yağmur yaşar. Mercan resifleri ve zengin kabul edilen sualtı yaşamının dışında Hindistan cevizi ağaçları ile de tanınan ülkenin resmi para birimi olarak Avusturalya doları kabul edilmektedir. Kendine ait resmi bir para birimi bulumaz.

Tuvalu'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Tuvalu’nun resmi olarak kabul edilmemiş olan para birimi kodu TVD olarak belirlenmiştir. Kendine ait banknotları bulunmayan Tuvalu’da 1976 yılından bu yana sadece bozuk para çıkartılmaktadır. Tuvalu doları bir hesap birimi olarak kullanılmamaktadır. Avusturya doları paritesinde sabitlenmiş olan bir para birimidir.

Tuvalu doları ülkenin bağımsız bir para birimi değildir. Avusturya dolarının bir versiyonudur. Ülkenin bir parasal otoritesi ya da merkez bankası bulunmaz. Ülkedeki tek banka olan National Bank of Tuvalu, hükûmete ait hesapları ve tabancı varlıkların tutulması da dahil olmak üzere hükümet adına çeşitli parasal işlevleri yerine getirmektedir.