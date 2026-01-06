TÜVTÜRK araç muayene ücretine zam geldi! 2026'nın yeni tarifesi belli oldu

Yeni yıl ile beraber pek çok kalemin de fiyatları değişti. 2026 ile beraber her şeye zam geldi. Otomobil sahiplerini ilgilendiren araç muayene ücretleri de zamlandı. Araç muayenesini zamlı yaptırmak istemeyen kullanıcılar 2025 yılında randevularını alıp işlemlerini tamamlamıştı.

Yeniden değerleme oranına göre TÜVTÜRK, tüm araç gruplarında fiyatları yukarıya çekti. TÜVTÜRK istasyonlarında uygulanacak yeni listedeki fiyatlar ise araştırılmaya başlandı. Peki, hangi Araç grubunun fiyatı ne kadar?

BİNEK OTOMOBİLLER MUAYENE ÜCRETİ!

Binek otomobillerin muayene ücreti 3 bin 288 TL'ye yükseldi. Zorunlu egzoz emisyon ölçümü için ise 460 TL ödeme yapılıyor.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır vasıta sınıfındaki araçların muayene bedeli 4 bin 446 lira olarak belirlendi.

Daha küçük motor hacmine sahip motosiklet, motorlu bisiklet ve traktör sahipleri ise istasyonlarda 1.674 TL'lik bir ödeme yapacak.



AĞIR VASITALAR İÇİN NE KADAR ÖDENİYOR?

Binek otomobillerin yanı sıra minibüs, kamyonet ve SUV tipi araçlar da 3 bin 288 TL'lik standart tarife üzerinden işlem görecek. Yola elverişlilik muayenesi de hesaba katıldığında, ağır vasıtalar için ödenecek toplam tutar 5 bin 557 lirayı aşıyor.

Benzer şekilde otomobil ve hafif ticari araçlarda bu kapsamdaki toplam maliyet 4 bin 110 TL seviyesine ulaşıyor.



PARA CEZASI VAR!

Yetkililer, belirlenen süreler içerisinde muayenesini yaptırmayan sürücülerin, trafik kontrollerinde tespit edilmeleri halinde yüksek para cezalarıyla ve gecikme faizleriyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.