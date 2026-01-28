FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TÜVTÜRK kredi kartı komisyonu ile ilgili emsal karar

Tokat'ın Niksar ilçesinde araç muayenesi sırasında kredi kartı ile yapılan ödemede alınan komisyon bedeline itiraz eden bir vatandaş, Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal nitelikte karar çıkardı.

TÜVTÜRK kredi kartı komisyonu ile ilgili emsal karar

TÜVTÜRK'ün aldığı kredi kartı komisyonu mevzuata aykırı bulundu! Edinilen bilgilere göre, Ali Kaya, aracını 4 Kasım 2025 tarihinde TÜVTÜRK Niksar Şubesi'nde muayene ettirdi. Muayene ücretini kredi kartı ile ödemek isteyen Kaya'dan 65,63 TL komisyon bedeli talep edildi. Komisyon alınmasının yasal olmadığını belirten Kaya, itirazına rağmen ücret zorunlu olarak alınınca durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı.

TÜVTÜRK kredi kartı komisyonu ile ilgili emsal karar 1

KOMİSYON UYGULAMASI MEVZUATA AYKIRI BULUNDU

Başvuruyu inceleyen Hakem Heyeti, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında değerlendirme yaptı. İncelemede, üye işyerlerinin kredi kartı ile yapılan ödemelerde tüketiciden komisyon ya da ek hizmet bedeli talep edemeyeceği vurgulandı. Heyet, kredi kartı ile yapılan ödeme nedeniyle alınan komisyonun mevzuata aykırı olduğuna hükmederek, tahsil edilen 65,63 TL'nin TÜVTÜRK tarafından tüketiciye iade edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

TÜVTÜRK kredi kartı komisyonu ile ilgili emsal karar 2

"DETAYLI ÖDEME MAKBUZUNU ALARAK TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURDUM"

Yaşadıklarını anlatan Ali Kaya, "4 Kasım tarihinde Niksar TÜVTÜRK muayene istasyonuna motosikletimi muayene yaptırmak için götürdüm. Ödeme sırasında kredi kartı ile ödeme yapacağımı söyledim. Komisyon alınacağını belirttiler. Alınmaması gerektiğini ifade etmeme rağmen mecburen ödedim. Bunun üzerine detaylı ödeme makbuzunu alarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Heyet, mahkeme kararıyla ücretin iade edileceğini bildirdi. TÜVTÜRK genel merkeziyle görüştüm, ücretin iade edilmeyeceğini, istersem icraya verebileceğimi söylediler. İcra masraflarının bana kalacağı endişesiyle bu yola başvurmadım" dedi.

TÜVTÜRK kredi kartı komisyonu ile ilgili emsal karar 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev şirket rekor kâra rağmen 1700 kişiyi işten çıkaracakDev şirket rekor kâra rağmen 1700 kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin 2025'teki nar ihracatı 162 milyon doları geçtiTürkiye'nin 2025'teki nar ihracatı 162 milyon doları geçti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tüvtürk kredi kartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Altın rekora devam ediyor: Bir eşik daha aşıldı

Altın rekora devam ediyor: Bir eşik daha aşıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.