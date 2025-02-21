TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions ile güçlerini birleştirerek Türkiye’de CTV reklamcılığını yeniden tanımlıyor

Bu genişletilmiş iş birliği sayesinde, Türk reklamverenler TVekstra’nın premium LG CTV envanterine erişebilecekler. ArabyAds’in veri odaklı pazarlama teknolojisi ve şeffaf ölçüm çözümleri ile desteklenen bu ortaklık, TVekstra’nın kapsamlı yerel uzmanlığı ve güçlü pazar erişimini LG Ad Solutions’ın ileri düzey CTV teknolojisiyle bir araya getirerek markaların büyük ekranda tüketicilere benzersiz bir doğruluk ve ölçekle ulaşmasını sağlayacak. İş birliği kapsamında, reklamverenler doğrudan satın alma ve programatik satın alma modellerinden yararlanabilecek, kampanya performanslarını optimize etmek için programatik garantili anlaşmaları kullanabilecek.

TVekstra CEO’su ve Kurucu Ortağı Merve Eraslanoğlu, bu stratejik ortaklığın dönüştürücü potansiyeline vurgu yaparak şunları söyledi; “Türkiye’nin lider CTV reklam platformu olarak, ArabyAds ve LG Ad Solutions ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, reklamverenlere LG’nin premium Smart TV ekosistemi aracılığıyla son derece etkileşimli kitlelere ulaşma fırsatı sunuyor. Türk medya sektörüne dair derin bilgi birikimimizle yenilikçi, performans odaklı CTV çözümleri sunmayı ve markalar için ölçülebilir etki yaratmayı hedefliyoruz.”

Ardından Mediazone Holding Kurucu Ortağı ve CEO’su Kaan Kayabalı: ‘’LG Ad Solutions ve ArabyAds ile ortaklığımız ticari olarak iki coğrafyanın buluşması açısından çok önemli. Bu iş birliğimiz ile birlikte 1.8 milyon hane ve aylık 160 milyon erişim daha eklendi, bunun için çok heyecanlıyız.’’ diyerek konuşmasını noktaladı.

ArabyAds CEO’su ve Kurucu Ortağı Mahmoud Fathy ise şunları ekledi; “Türkiye’nin gelişen dijital ekosistemi, markalar için Avrupa ile MENA bölgesi arasında bir köprü kurarak yenilikçi CTV çözümlerinden yararlanma konusunda önemli bir fırsat sunuyor. TVekstra ve LG Ad Solutions ile olan ortaklığımız, reklamverenlerin stratejik, veri odaklı içgörülerle desteklenen ölçeklenebilir ve güçlü bir CTV altyapısına erişimini sağlayarak, kusursuz bir reklam deneyimi sunmasını garanti ediyor.”

LG Ad Solutions Uluslararası Başkan Yardımcısı Ed Wale ise bu iş birliği için şu ifadeleri kullandı; “TVekstra ile Türkiye’de ortaklığımızı genişletmek, LG Ad Solutions için önemli bir dönüm noktası. MENA bölgesinde elde ettiğimiz başarılar, CTV çözümlerimizin gücünü kanıtladı ve TVekstra’nın uzmanlığıyla Türkiye’de de markalar için olağanüstü reklam deneyimleri sunacağımıza inanıyoruz. Birlikte, hızla büyüyen bu pazarda yeni fırsatlar yaratıyoruz.”

Türkiye, bölgesel teknoloji ve reklam ekosisteminde önemli bir oyuncu olma konumunu güçlendirirken, ArabyAds, LG Ad Solutions ve TVekstra arasındaki bu stratejik ortaklık, CTV alanında inovasyon yaratacak. Özel envanter erişimi, hassas hedefleme ve şeffaf ölçüm gibi avantajlar sunan bu iş birliği, Türkiye’de CTV reklamcılığının geleceği için yeni standartlar belirlemeye hazırlanıyor.

TVEKSTRA HAKKINDA

TVekstra, dijital televizyon teknolojileri ve Adreslenebilir TV (Adressable TV) reklamcılığı alanında yenilikçi çözümler sunan, sektöre öncülük eden bir teknoloji şirketidir. Küresel yayıncıların envanterlerini etkili bir şekilde gelirleştirmelerine olanak tanıyan TVekstra, geliştirdiği ileri düzey yazılım ve platformlarla kullanıcı deneyimini zenginleştirirken reklamverenlere televizyon reklamcılığının geleceğine uygun erişilebilir fırsatlar sağlamaktadır. Türkiye merkezli operasyonlarıyla sektördeki yenilikçi vizyonunu uluslararası alana taşıyan şirket, iş ortaklarına özel çözümler sunarak dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmaktadır.

ARABYADS HAKKINDA

ArabyAds, e-ticaret pazarlamasını güçlendiren global bir teknoloji şirketidir. Müşteri kazanımı, sadakat ve gelir artışı gibi markaların müşteri yaşam döngüsündeki farklı temas noktalarına yönelik çeşitli dijital reklam platformları sunmaktadır. 2013 yılında kurulan ve merkezi Dubai’de bulunan ArabyAds, yenilikçi çözümlerle reklamverenlerine veri odaklı, şeffaf ve çok kanallı pazarlama stratejileriyle ölçülebilir sonuçlar sunmayı hedeflemektedir.

LG AD SOLUTİONS HAKKINDA

LG Ad Solutions, Bağlantılı TV (CTV) ve çoklu ekran reklamcılığı alanında dünya lideridir. Markaların, parçalı yayın hizmetleri ekosisteminde zor ulaşılan kitlelere optimal frekansta erişmesini sağlayarak etkili reklam deneyimleri sunar. Gelişmiş TV izleyici verileri ve Video AI teknolojisini kullanarak markalara ilgili, etkili ve ölçülebilir reklam çözümleri sunmaktadır.