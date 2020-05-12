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TVF’den açıklama: 3 kamu bankasının sermayesi 21 milyar TL artırılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 09:50 | Son Güncelleme

Türkiye Varlık Fonu (TVF), "T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." açıklamasını yaptı.

TVF’den açıklama: 3 kamu bankasının sermayesi 21 milyar TL artırılıyor

TVF'den yapılan açıklamada, fonun, Nisan 2019’da yaptığı açıklamada, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ve TVF’nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda, kamu bankalarına toplam 3,7 milyar avro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda üstlendiği görevi duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yine aynı misyon doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." bilgisi verildi.

DİBS'LERİN BANKALARA SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK NAKİTLE KARŞILANACAK

Hali hazırda T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin tamamı, Türkiye Halk Bankası AŞ’nin ise çoğunluk hissesinin TVF bünyesinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, TVF’nin Vakıfbank’ta da hissedar olacağı bu işlemle birlikte üç banka arasındaki koordinasyon ve sinerjinin daha da güçleneceği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleriyle önümüzdeki dönem büyüme stratejilerini sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

Söz konusu işlemin finansmanı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır. İşlemlere ilişkin detaylar Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun yaptığı Özel Durum Açıklamaları’nda yer almaktadır."

KAYNAK:AA


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