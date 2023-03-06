Twitter çöktü mü, Twitter neden yavaş? Twitter'a görseller neden gelmiyor?

'Twitter çöktü mü?', 'Twitter'da anasayfa neden yenilenmiyor?' gibi sorular kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Birçok Twitter kullanıcısı, sosyal medya platformu Twitter'da sorun yaşadıklarını bildirdi.

Twitter uygulamasını kullanmakta sorun yaşayan birçok vatandaş konuya ilişkin konuları detayları sorgulamaya devam ederken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret etti.

TWITTER'DA GÖRSEL PROBLEMİ

Uygulamaya giriş yapabilen kullanıcılar ise tweet'lerde bulunan görsellerin açılmadığını ve "Bu resmi yüklerken bir hata oluştu" hatası aldıklarını belirttiler.

Bazı kullanıcılar ise Twitter'a giriş yapmak isterken siyah ekran hatasıyla karşılaştı.





