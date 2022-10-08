TYH Yönetim Kurulu Başkanı'ndan uçak bileti açıklaması: 'Yüzde 50 artış olacak'

Yakıt ve maliyet zamları nedeniyle iç hat uçak biletlerinde tavan fiyatları yılbaşından bu yana beşinci kez düzenleme yapılmış, bu kapsamda iç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön için 999 lira olan tavan fiyatı 1150 liraya yükseltilmişti. Ancak bilet fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 104 artmasına rağmen iç hat seferlerine talepleri arttı. Bu kez de bilet bulma sorunu ortaya çıktı. Artan yakıt maliyetlerini sebep gösteren havayolu şirketleri dış hat seferlerine yoğunluk verirken, iç hat seferlerinde ‘koltuk’ sorununu ortaya çıktı. Vatandaşlardan talep olmasına rağmen iç hatlarda kapasite azalınca ‘yedek liste uygulaması’ devreye alındı.

BİLET FİYATLARI

Havada hem fiyat hem de bilet bulma sorunu devam ederken Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, CNN Türk canlı yayınında flaş bir açıklamada bulundu. “Yurt içinde en pahalı biletimiz 1150 liradır” diyen Bolat, “Van'dan İstanbul'a otobüs bileti 800 lira civarında. Yedi, içti dersek 1100'ü çok rahat geçiyor. Doğu'daki yolcularımız otobüsü düşünmüyor, THY'den bilet alalım diye düşünüyor. Bir zararımız görünmüyor. Bu fiyatlarla İstanbul-Tiflis fiyatı 5000 lira. İstanbul-Tahran 250 dolar” ifadelerini kullandı.

İÇ SEFERLERDE KAPASİTE YENİDEN ARTTIRILACAK

İç hatlar için yatırımda bulunduklarının da altını çizen Bolat, “İç hatlarda yüzde 50 uçuş artışı olacak. Bazı uçaklarımızda kapasitelerimiz çekmiştik, şimdi bunları geri koyuyoruz” diyerek iç hat uçuşlarında sefer sayılarının arttırılacağının sinyalini verdi.



