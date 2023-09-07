TYP KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ: İŞKUR TYP kura sonuçları nereden öğrenilir? İsim listesi PDF olarak yayımlandı!

TYP kura sonuçları İŞKUR aracılığıyla 2023-2024 dönemi için başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. TYP kura sonuçları isim listesi bilgisi müracaatta bulunulan Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini üzerinden erişime açılacak. İşte, 2023 TYP kura sonuçları isim listesi ekranı ve detaylar...

TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TYP kura sonuçları başvuru yapan adayların bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adreslerinden erişime açılacak. Örenek vermek gerekirse; Sivas'ta kura çekimi sonuçları ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi web sitesi içerisinde yayınlandı.

TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tüm illerin TYP kura sonuçları hakkında bilgi almak için müracaatta bulunduğunuz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini inceleyebilirsiniz.

