TYP'liler iş başı yapacaktı... İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı 2020? MEB, TYP kura sonuçları sorgulama ekranı!

Koronavirüs salgınından sonra Milli Eğitim Bakanlığı okullara Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR aracılığı ile güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı için düğmeye basmıştı. İŞKUR'da yayınlanan okullara TYP güvenlik görevlisi alımı ve TYP hizmetli(temizlikçi) alımı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül tarihi itibari ile başlamasının ardından TYP başvuruları ne zaman sonuçlanacak araştırılıyor. Ekim ayında açıklanacağı söylenen kadrolu TYP'li adayları hala sonuçların açıklanmamasından şikayetçi.Alımlar noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile sonuçlanacak ve İl ve İlçe Müdürlüklerinden açıklanacak. Sonuçlar İŞKUR şube müdürlüğünden ve İŞKUR TYP ekranından da öğrenebilecek. TYP başvuru sonucu sorgulama ekranı ve TYP sonuçları nereden öğrenilir detaylar haberimizde.

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvurusunu yapan vatandaşlar, TYP güvenlikçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması yapmaya başladı. Okulların açılması ve başvuruların 22 Eylül Salı itibari ile bitecek olaması başvuru yapan vatandaşları heyecanlandırıyor. Batman, Kars, Çorum, Malatya, Antalya, Sinop, Muğla, Burdur, Sakarya, Erzurum, Edirne, Düzce, Trabzon, Aydın, Afyonkarahisar, Ardahan, Bursa, Çanakkale, Kahramanmaraş, Artvin, Osmaniye, Çankırı, Kars, Amasya, Manisa, Kilis, Hakkari gibi Türkiye'nin birçok ilinden verilen ilanlar binlerce kişi tarafından ilgi gördü. Özellikle İŞKUR'un son zamanlarda verdiği ilanlar arasında en fazla ilgili TYP başvuruları gördü. Aynı zamanda okullara TYP hizmetli başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, MEB İŞKUR TYP başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi ile ilgili açıklama geldi mi?