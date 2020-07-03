UBS altın fiyat tahminini 1,900 dolara yükseltti

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'in küresel varlık yönetim biriminin raporuna göre, banka 2020 yılının ikinci yarısı için altın fiyat tahminini 1,800 dolardan 1,900 dolara yükseltti, ancak 2021 yılı haziran sonu için tahminini değiştirmeyerek 1,800 dolarda bıraktı.

Aralarında Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo'nun bulunduğu UBS analistleri, 2 Temmuz tarihli raporlarında, "Kısa vadede, bir dizi belirsizlik bizi altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceği konusunda artan bir şekilde ikna etti," dedi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, banka analistleri ayrıca, "Altının yılın ikinci yarısında ABD seçimleri, ABD-Çin gerilimi ve corona vrüs endişeleri gibi risklere yönelik hedge olarak kalitesini ve bu üç riskin merkez bankalarını harekete geçirebileceğini bir kez daha vurgularken, aynı zamanda 2021 yılına doğru büyümenin toparlanacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Spot altın ons başına 1,775.74 dolarda kaldı ve bu hafta yüzde 0.3 yükseldi. Fiyatlar çarşamba günü 1,789.28 dolar ile Ekim 2012'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Vadeli altın kontraları, çarşamba günü ons başına 1,807.70 dolar ile Eylül 2011'den beri en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.1 düşerek 1,787.60 dolara indi.



