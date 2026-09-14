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Üç aktif madde içeren bitki koruma ürünlerinin ithalat, imalat ve kullanımı sonlandırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, "thiophanate methyl", "indoxacarb" ve "phosmet" aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin ithalatlarının 13 Kasım 2026, imalatlarının 18 Aralık 2026 ve kullanımlarının 31 Aralık 2027 tarihleri itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.

Üç aktif madde içeren bitki koruma ürünlerinin ithalat, imalat ve kullanımı sonlandırılacak

Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın, bitki koruma ürünlerinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerini bilimsel gelişmeler ve uluslararası değerlendirmeler doğrultusunda takip ettiği kaydedilen paylaşımda, gerekli durumlarda aktif maddelerin kullanımının kısıtlandığı veya sonlandırıldığı belirtildi.

Paylaşımda, bu kapsamda, "thiophanate methyl", "indoxacarb" ve "phosmet" aktif maddelerinin insan sağlığı ve çevre açısından taşıdığı risklerle Avrupa Birliği'ndeki (AB) onay durumlarının değerlendirildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin kullanım alanlarında yeterli alternatif ürünlerin ruhsatlı olması da dikkate alınarak ithalat, imalat ve kullanımlarının belirlenen takvim doğrultusunda sonlandırılmasına karar verilmiştir. Buna göre, fiili ithalatları 13 Kasım 2026, imalatları 18 Aralık 2026 ve kullanımları 31 Aralık 2027 tarihleri itibarıyla sonlandırılacaktır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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