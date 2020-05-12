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Üç ülkenin sanayicilerinden AB'ye ortak çağrı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 09:20 | Son Güncelleme

Alman, İtalyan ve Fransız sanayiciler ortak bir açıklama yaparak, AB’nin koronavirüs nedeniyle krizdeki şirketlere desteği artırması ve belirlenen çerçevenin de üzerinde mali yardım yapması talebinde bulundu.

Üç ülkenin sanayicilerinden AB'ye ortak çağrı

Almanya, İtalya ve Fransa'dan sanayiciler ortak bir açıklama yaparak, korona krizi nedeniyle Avrupa Birliği'nden (AB) derhal ve geniş çaplı mali yardım talep etti. Almanya'daSüddeutsche Zeitung tarafından yayımlanan ortak açıklama, Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria) Başkanı Vincenzo Boccia ve Fransız Girişimciler Hareketi (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bézieux tarafından yapıldı.

Açıklamada, korona krizinin "Kamusal yaşam, sağlık, sosyal refah ve konjonktür için şiddetli, beklenmedik ve trajik bir darbe olduğu" belirtildi. Salgının ekonomi ve toplum için "benzersiz bir şekilde asimetrik zarara" yol açtığı vurgulandı.

Neler istiyorlar?

Bu nedenle de AB'nin "bilinen ölçüyü aşarak" tepki vermesi gerektiğini belirten Kempf, Boccia ve Roux AB'den "şimdiye kadar bilinmeyen bir ölçüde kamuya destek vermesi" talebinde bulundu. Bu kapsamda AB'nin şirketlerin kurtarılmasına destek için belirlenen çerçevenin üzerine mali kaynak sunması gerektiği belirtildi.

Alman, İtalyan ve Fransız iş insanları, gereken ek acil destek önlemlerin ve AB içinde rekabet koşullarınn sağlanabilmesi için şirketlerin yeniden yapılanmasına yardımcı olacak fonlar oluşturulması önerisinde bulundu.

Bunun yanı sıra özel yatırımlara başlangıç sağlayabilmek ve kamu yatırımlarını artırabilmek için Avrupa Yatırım Bankası (EIB) gibi programlar aracılığıyla kredi imkanlarının genişletilmesi istendi.

Ortak açıklamada, modern altyapı yatırımları, dijitalleşme ve genç değerlerin desteklenmesi için Avrupa hükümetlerine sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı. Bunların, Avrupa'daki ekonominin yeniden canlandırılması ve sanayinin uzun vadede krizlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için kaçınılmaz olduğunun altı çizildi.

Reuters,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe


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