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Uçak biletlerinde zam alarmı!

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması havayolu sektöründe maliyet baskısını arttırdı. Ryanair CEO'su Michael O'Leary, mevcut tablonun gelecek seneye taşınması durumunda uçak bileti fiyatlarında "önemli" artışlar görülebileceğini söyledi.

Uçak biletlerinde zam alarmı!
Cansu Çamcı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, havayolu şirketlerinin en büyük maliyet kalemlerinden jet yakıtını hızla pahalılaştırıyor. Ryanair CEO'su Michael O'Leary, petrolün yüksek seviyelerde kalması halinde bunun önümüzdeki dönemde doğrudan bilet fiyatlarına yansıyabileceği uyarısında bulundu.

O'Leary, temmuz-eylül döneminde bilet fiyatlarında çok sınırlı bir düşüş beklediklerini ancak yılın son çeyreği ile 2027'nin ilk aylarına ilişkin görünümün belirsiz olduğunu belirterek, "Petrol fiyatları gelecek yıla kadar yüksek kalmaya devam ederse, uçak bileti fiyatlarında önemli bir artış olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

JET YAKITININ FİYATI BİR YILDA YÜZDE 90 ARTTI

Ortadoğu'daki gerilim ve enerji arzına ilişkin endişeler Brent petrolü varil başına 100 doların üzerinde tutarken, yükseliş jet yakıtına daha sert yansıdı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) verilerine göre jet yakıtının fiyatı 4 Eylül'de sona eren haftada varil başına 171 dolara ulaştı. Bu seviye geçen yılın ortalamasının yaklaşık yüzde 90 üzerinde bulunuyor.

2027'DE RİSK BÜYÜYOR

Ryanair, yaz döneminde ihtiyaç duyduğu jet yakıtının yüzde 80'ini önceden belirlenen fiyatlardan güvence altına alarak yükselişe karşı önemli ölçüde korunmuş durumda. Ancak bu koruma gelecek yıllarda azalıyor.

Şirket 2027 için yakıt ihtiyacının bir bölümünü varil başına 67 dolardan güvence altına alırken, 2028'de koruma oranı yalnızca yüzde 15 seviyesinde. Petrolün yüksek kalması halinde maliyet baskısının ilerleyen dönemde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

O'Leary daha önce de yüksek jet yakıtı maliyetlerinin Avrupa'daki mali açıdan daha zayıf havayolu şirketlerinde iflaslara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol maliyet
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