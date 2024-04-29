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Uçak biletlerine zam! Tavan fiyat yeniden belirlendi, işte yeni tarife

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.04.2024 13:10
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Yurt içi yolculuklarında hava yolunu tercih edenler dikkat! İç hatlardaki tek yön uçuşlarda uygulanan 'tavan fiyat' değişti. Tavan fiyatına yüzde 30 zam yapıldı.

Uçak biletlerine zam! Tavan fiyat yeniden belirlendi, işte yeni tarife

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından itibaren uygulanan uçak bileti tavan fiyatına yüzde 30 yapıldı. Yurt içi uçuşlarda tavan fiyat 3 bin 250 TL'ye yükseldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda başlatılan tavan fiyata yeni zam yapıldı. Yeni uygulamayla birlikte uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat bin 650 TL'den 2 bin TL'ye, geri kalan yüzde 15'lik bölümü için 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.

FİRMALAR ZAMMI FİYATLARINA YANSITTI

Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı. Geçen yıl alınan karar ile uçağın koltuk kapasitesinin yüzde 85’ine kadar olan bölümü için bilet fiyatı en fazla bin 650 TL, geri kalan yüzde 15 oranındaki bölüm içinse 2 bin 500 TL olarak belirlenmişti.

(İHA)

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Zam uçak bilet
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