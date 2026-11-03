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Uçaklarda ihlalin faturası ağır olacak! 2027 cezaları açıklandı

2027’de yeniden değerleme oranıyla birlikte havacılık cezaları da arttı. Uçaklara lazer tutanlara 210 bin 425 lira, uçakta sigara içenlere ve olay çıkaranlara ise 31 bin 550 lira ceza uygulanacak.

Uçaklarda ihlalin faturası ağır olacak! 2027 cezaları açıklandı
Aleyna Türkmen

2027 yılında uygulanacak idari para cezalarının tutarları yeniden değerleme oranıyla birlikte güncellendi. Yeni tarifeye göre uçakta sigara veya tütün ürünü kullanan yolculara 31 bin 550 lira ceza verilecek. Uçaklara lazer tutanların ödeyeceği tutar ise 210 bin 425 liraya çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 2027 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Bu artış, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uygulanan idari yaptırımların tutarlarına da yansıdı.

Uçaklarda ihlalin faturası ağır olacak! 2027 cezaları açıklandı 1

UÇAKTA KURAL İHLALİNİN CEZASI 31 BİN LİRAYI AŞTI

Güncellenen ceza tarifesi kapsamında uçuş güvenliğini ve düzenini bozan davranışlara yönelik yaptırımların tutarları da artırıldı. Uçuş sırasında sigara ya da diğer tütün ürünlerini kullanan yolculara 31 bin 550 lira idari para cezası uygulanacak.

Aynı ceza, kabin ekibinin talimatlarına uymayan ve uçuş sırasında olay çıkaran yolcular için de geçerli olacak.

Uçaklarda ihlalin faturası ağır olacak! 2027 cezaları açıklandı 2

LAZER TUTANLARA 210 BİN 425 LİRA CEZA

Hava araçlarına lazer tutarak uçuş güvenliğini tehlikeye atan kişilere uygulanacak ceza ise 210 bin 425 lira olarak belirlendi. Böylece uçaklara lazer tutulmasına yönelik idari yaptırım, 2027 yılında en yüksek tutarlı cezalar arasında yer aldı.

Öte yandan yeniden değerleme oranıyla birlikte yurt dışına çıkış harcı da artırıldı. Yeni düzenlemeye göre yurt dışına çıkış harcı 1.597 liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
sigara kavga uçak Lazer idari para cezası
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