Ücreti 110 lira! İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 Test Merkezi kuruldu

Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu.

Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek. İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuvarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek.

SONUÇLAR 2 SAATTE YOLCULARA BİLDİRİLECEK

Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek testleri hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar yolcular yaptırabilecek.

İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere, basın mensuplarına yaptığı açıklamada test merkezinin dış hatlarda iki ayrı noktada kurulan toplam 5 bin metrekarelik alanda, günlük 40 bin test yapılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Mere, test merkeziyle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak talepleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen veya yurt dışına çıkan yolculardan PCR testi yaptırmak isteyen yolcular için test merkezi kurulduğunu belirtti.