FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ücretli çalışanlar aylık yüzde 1.4, yıllık yüzde 17.1 arttı

Ücretli çalışanlar aylık yüzde 1.4, yıllık yüzde 17.1 arttı

15.06.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışanlar Nisan'da aylık bazda yüzde 1.4 ve yıllık bazda yüzde 17.1 artışla 13 milyon 443 bin 707 kişiye yükseldi.

Ücretli çalışanlar aylık yüzde 1.4, yıllık yüzde 17.1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, metodoloji gereği, yeni tip koronavirüs etkili kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanan ücretli çalışanlar kapsama dahil edildi.

EN ÇOK ARTIŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık gelişmesine bakıldığında,en yüksek artış yüzde 6.0 ile inşaat sektöründe, en çok azalma da yüzde 3.4 ile konaklama-yiyecek sektöründe gerçekleşti.

Yıllık bazda ise, yine inşaat sektörü yüzde 45.6 ile ilk sırayı alırken, bu sektörü yüzde 16 ile sanayi, yüzde 13 ile de ticaret ve hizmetler izledi.

50 milyon dolara kadar fiyatı çıkabiliyor! 40 aile sıraya girdi50 milyon dolara kadar fiyatı çıkabiliyor! 40 aile sıraya girdi

Yıllık bazda çalışanların azaldığı tek sektör de yüzde 0.5 ile finans ve sigorta faaliyetleri sektörü oldu. Bu dönemde sektörde çalışanlar 1,039 kişi azaldı.
Ücretli çalışan sayılarında takvim etkisi gözlenmediği için takvim etkisinden arındırılmış değerler yerine arındırılmamış değerler kullanıldı.

d1d9938466ca830d2be80b1890de89d8

15cbc28a6400cc09261040d442819eb0

b716a43f2d0d445f0d696ee131631d7c

b9c6367bbe3aa9e227ae576af46dbf5c

Kaynk: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Evlenene devletten destek! Evlenene devletten destek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

ABD'li milyarderin açıklaması ile piyasa yükseldi!

ABD'li milyarderin açıklaması ile piyasa yükseldi!

2021 BİM personel alımı şartları ve formu

2021 BİM personel alımı şartları ve formu

Altın hareketli başladı! İşte ilk rakamlar

Altın hareketli başladı! İşte ilk rakamlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.