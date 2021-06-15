Ücretli çalışanlar aylık yüzde 1.4, yıllık yüzde 17.1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, metodoloji gereği, yeni tip koronavirüs etkili kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanan ücretli çalışanlar kapsama dahil edildi.

EN ÇOK ARTIŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık gelişmesine bakıldığında,en yüksek artış yüzde 6.0 ile inşaat sektöründe, en çok azalma da yüzde 3.4 ile konaklama-yiyecek sektöründe gerçekleşti.

Yıllık bazda ise, yine inşaat sektörü yüzde 45.6 ile ilk sırayı alırken, bu sektörü yüzde 16 ile sanayi, yüzde 13 ile de ticaret ve hizmetler izledi.

Yıllık bazda çalışanların azaldığı tek sektör de yüzde 0.5 ile finans ve sigorta faaliyetleri sektörü oldu. Bu dönemde sektörde çalışanlar 1,039 kişi azaldı.

Ücretli çalışan sayılarında takvim etkisi gözlenmediği için takvim etkisinden arındırılmış değerler yerine arındırılmamış değerler kullanıldı.

Kaynk: DHA



