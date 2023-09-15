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Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ücretli öğretmen ek ders ücretine ne kadar zam geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

15.09.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli öğretmen ek ders zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerine zam yaptıklarını müjdeledi. Peki, Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ücretli öğretmen ek ders ücretine ne kadar zam geldi?

Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ücretli öğretmen ek ders ücretine ne kadar zam geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Ücretli öğretmen ek ders zammı son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretli öğretmen zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Böylelikle öğretmenlerin merakla beklediği "Ek ders ücretlerine zam olacak mı?" sorusu yanıt buldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ücretli öğretmen ek ders ücreti artışına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler) Saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz." ifadelerine yer verdi.

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EK DERS HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ek ders hesaplama işlemi oldukça basit bir yöntemle gerçekleştirilir. İşte ek ders hesaplaması için izlenebilecek temel adımlar:

-Öğretmenin toplam ders sayısı belirlenir.
-Öğretmenin maaş karşılığı olan ders sayısı tespit edilir.
-Maaş karşılığı olan ders sayısı, toplam ders sayısından çıkarılır.
-Eğer öğretmen sınıf öğretmeniyse, ekstra olarak 2 saat ek ders eklenir.
-Verilen ders sayısı 10'un katlarındaysa, her 10 ders için 1 saat ek ders hakkı tanınır.
-Branş öğretmenleri için maksimum 20 saatlik ek ders ücreti sınırı bulunur. Bu sınır aşılsa bile yalnızca 20 saat ek ders ücreti ödenir.
-Haftalık hesaplanan ek ders saatleri 4 ile çarpılarak aylık ek ders ücreti hesaplanır.


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