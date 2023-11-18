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Ücretsiz elektrik ve doğal gaz açıklaması: Bakan Bayraktar Meclis'ten duyurdu: 270 milyar liralık destek

18.11.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2024 bütçesinin konuşulduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz ve elektrik için açıklamada bulundu. Bakan Bayraktar, "2022'de vatandaşın elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar TL'sini devlet karşıladı" dedi.

Ücretsiz elektrik ve doğal gaz açıklaması: Bakan Bayraktar Meclis'ten duyurdu: 270 milyar liralık destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar TL'sinin devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Bayraktar, konut, ibadethane ve cemevi abonelerine Karadeniz Gazı'ndan yapılan destekleme kapsamında ise 6.4 milyar metreküp doğal gazın bedelsiz olarak vatandaşa ulaştırıldığını anlattı.

Sabah’ta yer alan habere göre, bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bayraktar, vatandaşın enerji faturasını düşürmek için yaptıkları desteklemeleri açıklayarak, "İhtiyaç sahibi hanelere 2019'dan bugüne kadar toplam 18.2 milyar TL tutarında elektrik desteği verdik. 2022'de 1.9 milyon aileye 1.7 milyon ton kömür desteği sağladık. 2023'te de ısınma amaçlı kömür desteğine devam ediyoruz. Kömür desteği alan hanelerden isteyenler bunu doğal gaz olarak da kullanabiliyor. Bu kapsamda 634.3 milyon TL tutarında doğal gaz desteği verdik. 2022'de vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar TL'si devletimiz tarafından karşılandı" dedi.

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GÜNLÜK 40 MİLYON METREKÜP

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaşıldığını belirten Bayraktar, bu üretimin 1.5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Bayraktar, "Faz-1 kısmı tamamlandığında üretimimizi günlük 10 milyon metreküpe, Faz-2 kısmı tamamlandığında ise günlük 40 milyon metreküpe çıkaracağız" dedi. Bayraktar, Gabar'da günlük 23 bin varil ham petrol üretildiğini, hedefin 2024 sonunda günlük 100 bin varil olduğunu anlattı.

TÜRK LİRASI (366)

AFRİKA VE KAFKASYA'DA ARAMA

Hidrokarbon çalışmalarının sadece yurt içi ile sınırlı tutulmadığına işaret eden Bayraktar, "Irak, Libya, Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız" ifadelerini kullandı.

NAHÇIVAN'A 500 MİLYON METREKÜP GAZ

Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile gaz ihracatı anlaşmalarını hayata geçirdiklerini hatırlatan Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte ihracat bağlantılarımıza yeni ülkelerin eklenmesine yönelik çalışacağız. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ortak amaçları etrafında Nahçıvan'ın doğal gazının temin edilmesine yönelik Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesini en kısa zamanda tamamlayarak Nahçıvan'ın 500 milyon metreküplük yıllık gaz ihtiyacının tamamını karşılayacağız" dedi.

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doğal gaz
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