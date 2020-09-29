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Ücretsiz internet paketi ne zaman bitecek? EBA izlemek için verilen ücretsiz internet paketi son günü ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.09.2020 13:28 | Son Güncelleme

Uzaktan eğitim alan öğrencilerin EBA TV'yi kullanabilmesi için verilen ücretsiz internet uygulaması ne zamana kadar devam edecek araştırılıyordu. Öğrenciler ücretsiz internet kampanyası ne zaman bitecek sorusuna cevap ararken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan son dakika ücretsiz internet açıklaması geldi.

Ücretsiz internet paketi ne zaman bitecek? EBA izlemek için verilen ücretsiz internet paketi son günü ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle 31 Ağustos'tan bu yana uzaktan eğitim alan öğrencilerin, eğitiminde sorun yaşamaması adına başlatılan ücretsiz internet uygulaması devam ediyor. Öğrencilerin kullanması için verilen ücretsiz internetle, EBA TV canlı yayınları takip eden öğrenciler ücretsiz internet kampanyası ne zaman bitecek merak ediyor. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakan'ı Adil Karaismailoğlu'ndan son dakika ücretsiz internet açıklaması geldi.

ÜCRETSİZ İNTERNET NE ZAMANA KADAR VERİLECEK?

EBA TV canlı yayınları kullanmak için verilen ücretsiz internet uygulamasının bitmesinden korkan öğrenciler, kesin cevap alamadıkları ücretsiz internet ne zaman bitecek sorusunun cevabını merak ediyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz." dedi. Ücretsiz internet uygulaması şu an için öğrencilere verilmeye devam edecek. Vatandaşlar bu uygulamanın uzaktan eğitim süresi boyunca verileceğini öngörüyor.


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