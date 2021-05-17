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Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

17.05.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretsiz izin desteği koronavirüs nedeniyle çalışma hayatına ara vermek zorunda kalanlar için bir nebze de olsa katkıda bulunmuştu. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre ücretsiz izin desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği sona erecek.

Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

İş yerlerinde ücretsiz izne çıkarılan işçilere, koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında verilen nakdi ücret desteği ödemeleri mart ayında son bulacaktı. Son anda verilen karar ile ücretsiz izin desteğinin süresi uzatılmış ve ileriki bir tarihe ertelenmişti. Şimdi gözler nakdi ücret ödemelerinin sona ereceği tarihe çevrildi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

4447 sayılı Kanunun kapsamında olanlar, 17 Nisan 2020 öncesinde işe alınmış olanlar, kısa çalışma ödeneği ve emekli maaşı almayanların yararlandığı nakdi ücret desteğinin süresi 17 Mart 2021’de sona eriyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile ücretsiz izin desteği ödemeleri 2 ay daha uzatılmıştı.

Kabine toplantısının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecekk

Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ücretsiz izin desteğinin mart ayında sona ermesi beklenirken mart ayında ödemelerin 2 ay daha uzatıldığı açıklanmıştı. Buna göre, ödemeler 17 Mayıs tarihinde sona erecek.

Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinde işverenin ücretsiz izne çıkardığı çalışan aylık olarak nakdi ücret yardımı alabiliyordu.

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