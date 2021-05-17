Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

İş yerlerinde ücretsiz izne çıkarılan işçilere, koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında verilen nakdi ücret desteği ödemeleri mart ayında son bulacaktı. Son anda verilen karar ile ücretsiz izin desteğinin süresi uzatılmış ve ileriki bir tarihe ertelenmişti. Şimdi gözler nakdi ücret ödemelerinin sona ereceği tarihe çevrildi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

4447 sayılı Kanunun kapsamında olanlar, 17 Nisan 2020 öncesinde işe alınmış olanlar, kısa çalışma ödeneği ve emekli maaşı almayanların yararlandığı nakdi ücret desteğinin süresi 17 Mart 2021’de sona eriyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile ücretsiz izin desteği ödemeleri 2 ay daha uzatılmıştı.

Kabine toplantısının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık.