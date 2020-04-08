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Ücretsiz izin maaş desteği nedir, nasıl başvurulur?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ücretsiz izne çıkan vatandaşlara maaş desteği müjdesini açıkladı. Peki ücretsiz maaş desteği nedir ve nasıl başvurulur? İşte ücretsiz maaş desteği ile ilgili merak edilenler.

Ücretsiz izin maaş desteği nedir, nasıl başvurulur?

Koronavirüs salgını pek çok işletmeyi ve çalışanlarını zor durumda bıraktı. Kimi çalışanlar ücretsiz izne çıkartıldı ki tabii bu insanların ekonomik durumunu oldukça zorlaştırdı. Hükümette de koronavirüsün ekonomik etkilerini hafifletmek için bazı adımlar atıyor. Son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz izne çıkarılanlarla ilgili umut verici bir açıklama yaptı.

ÜCRETSİZ MAAŞ DESTEĞİ NEDİR?

Bakan Albayrak açıklamasında ücretsiz izne çıkartılan kişilere devletten maaş desteği yapılacağını açıkladı.

ÜCRETSİZ MAAŞ DESTEĞİ ŞARTLARI

Bakan Albayrak açıklamasında detaylara girmedi, bu yüzden henüz ücretsiz izin maaş desteğinin şartları ile ilgili detaylar belli değil.

ÜCRETSİZ MAAŞ DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Benzer şekilde henüz ücretsiz izin maaş desteğine nereden, ne zaman ve nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili detaylar belli değil. Önümüzdeki günler içinde detayların belli olması bekleniyor.

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