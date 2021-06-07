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Ücretsiz izin maaşı yattı mı? Nakdi destek maaşı ne zaman yatar?

07.06.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar "Ücretsiz izin maaşı yattı mı?" , "Nakdi destek maaşı ne zaman yatar?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Bakan Bilgin'den aylıkların ne zaman yatacağına dair açıklama geldi. İşte detaylar...

Ücretsiz izin maaşı yattı mı? Nakdi destek maaşı ne zaman yatar?

Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen ödemeler aylık olarak yapılıyor. Vatandaşların gözü konuya ilişkin gelecek açıklamaya çevrilmişti. Vatandaşlar "Ücretsiz izin maaşı yattı mı?" , "Nakdi destek maaşı ne zaman yatar?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde maaşın hesaplara ne zaman yatacağına dair açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI YATTI MI? NAKDİ DESTEK MAAŞI NE ZAMAN YATAR

Ücretsiz izin maaşı hesaplara henüz yatmadı. Söz konusu aylık, Bakan Bilgin tarafından belirtilen tarihte ödenecek.

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Bakan Bilgin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da hesaplara yatacağını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin belirtilen günde hesaplara yatacağını ifade etti. Açıklamalarına devam eden Bakan Bilgin ödemelerin banka hesabı üzerinden yapılacağını aktardı. IBAN bilgisi eksik veya hatası olan vatandaşların ödemeleri Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) üzerinden yapılacak.

İŞKUR, 17 Nisan 2020'de başlatılan Nakdi Ücret Desteğinin Cumhurbaşkanı tensipleriyle 17 Mayız 2021'den 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Ücretsiz izin maaşı yattı mı? Nakdi destek maaşı ne zaman yatar?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki vatandaşlara pandemi sürecinde ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için yapılan ödemedir. Bu ödeme İşsizlik Sigortası Fonundan yapılır ve İŞKUR tarafından gerçekleştirilir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne ayrılan vatandaşlar için nakdi ücret desteği başvurusu yapılır. Söz konusu başvuruyu işverenin yapması gerekir.

Başvuru yapmak için https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linkine tıklayabilirsiniz.


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