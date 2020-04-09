Ücretsiz izin uygulaması için çalışanın onayı şart mı? Ücretsiz izinle ilgili tüm merak edilenler

İş hukukunda feshin son çare olması gerektiğinin temel ilke olarak kabul edildiğini belirten Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

Virüs salgını nedeni ile ücretsiz izne çıkan çalışanlara maaş desteği sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız" dedi.

İşveren, çalışanı işten çıkarmadan, başta sigorta primi olmak üzere maliyeti azaltmak için kimi çalışanlarını ücretsiz izne ayırıyor.

Ancak bunlar içerisinde de kanaatimce son başvurulması gereken ücretsiz izin uygulaması veya zorlayıcı sebeple iş sözleşmesinin kendiliğinden askıya alınması halidir. Zira bu iki halde de ücreti ile geçimini sağlayan işçi bakımından ciddi bir ekonomik güçlükle karşılaşılacaktır."

Gümrükçüoğlu, ücretsiz izin uygulamasının işverenlerce tek taralı olarak alınabilecek bir karar olmadığını belirtti.

Uygulamanın çalışan rızası alınmadan hayata geçirilemeyeceğini kaydeden Gümrükçüoğlu, belirtilen usullere uymayan veya makul süreyi aşan ücretsiz izin uygulamalarının işçiye haklı fesih imkanı verebileceğini kaydetti.

Çalışanların bu durumda ihbar, kıdem tazminatı ve iş güvencesi varsa işe iade talebinde bulunabileceklerini belirten Gümrükçüoğlu, yapılan testlerde pozitif olduğu tespit edilen, karantinaya alınan çalışanların veya tanı aşamasında olanların; yetkili kuruluş tarafından verilen istirahat raporu ile geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabileceklerini ifade etti.

Gümrükçüoğlu, bu durumda işverenlerin aksi kararlaştırılmış olmadıkça ücret ödeme ve SGK prim günü bildirme yükümlülüğü bulunmadığını kaydetti.

KAYNAK:AA

