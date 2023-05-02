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Ücretsiz olacağı duyurulmuştu: '0 TL' doğal gaz faturaları evlere gelmeye başladı!

02.05.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Nisan - 1 Mayıs arasındaki doğal gaz faturalarının ücretsiz olacağının açıklanmasının ardından Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğalgaz faturaları konutlara gelmeye başladı. Faturaların ödenecek tutar kısmında '0 TL' yazdığı görüldü.

Ücretsiz olacağı duyurulmuştu: '0 TL' doğal gaz faturaları evlere gelmeye başladı!

Karadeniz gazının sisteme aktarılması 24 Nisan-1 Mayıs arasındaki faturalardan bedel talep edilmeyeceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. 1 Mayıs 2023’ten 1 Mayıs 2024’e kadar olan doğal gaz faturalarında ise 25 metreküplük kullanımın ücretsiz olacağı dün Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası resmen yürürlüğe girdi.

İLK FATURALAR EVLERE GÖNDERİLDİ

Bu gelişmelerin ardından ilk faturalar da evlere gönderilmeye başlandı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülerde dikkat çeken bir detay yer aldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evlere gönderilen doğal gaz faturalarında, “Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun” yazısının olduğu görüldü.

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Doğal gaz faturası ‘0’ lira gelen Sungurlulu vatandaş Abdullah Kayış, bu duruma hem sevindi hem de yetkililere teşekkür etti.

TAHSİL EDİLEN FATURALAR İADE EDİLECEK

Öte yandan tahsil edilen faturaların ne olacağına ilişkin soruya yanıt veren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek" demişti.

DOĞAL GAZ DESTEĞİNİN MALİYETİ 37 MİLYAR LİRA

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan ise doğal gaz desteğinin maliyetini açıkladı. "1 ay boyunca konutlar, ibadethaneler ve cemevlerinden doğalgaz bedeli alınmaması ve sonraki 11 ayda 25 metreküp doğalgazın ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunulmasıyla hane başı ortalama 2 bin lira tutarındaki doğalgaz faturası ücretsiz olacak” diyen Arslan, “Hanelerde yıllık doğalgaz giderinin ortalama 6 bin lira olduğu düşünüldüğünde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yıllık doğalgaz giderlerine yaklaşık yüzde 35 destek sağlanmış olacaktır. Her iki desteğin toplam maliyetinin yaklaşık 37 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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doğal gaz

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