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OPEC'in günlük ham petrol üretimi eylülde 920 bin varil arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, eylülde önceki aya göre 920 bin varil artarak 25 milyon 97 bin varile yükseldi.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi eylülde 920 bin varil arttı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en fazla artış Suudi Arabistan'da görüldü. Ülkenin günlük üretimi 744 bin varil artarak 8 milyon varili aştı. Suudi Arabistan'ı günlük 386 bin varillik artışla Irak ve günlük 86 bin varillik yükselişle Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Üretimin en fazla düştüğü ülke ise Kuveyt oldu. Kuveyt'in günlük üretimi 140 bin varil azalarak 1 milyon 766 bin varile geriledi. İran'da üretim günlük 99 bin varil, Libya'da ise günlük 58 bin varil düştü.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, eylülde önceki aya göre 920 bin varil artarak 25 milyon 97 bin varile yükseldi.

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi aynı dönemde 903 bin varil artarak 39 milyon 68 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, TALEP ARTIŞI TAHMİNİNİ 2026 İÇİN DÜŞÜRDÜ, 2027 İÇİN YÜKSELTTİ

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine ilişkin artış tahminini aşağı yönlü, gelecek yıl için ise yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 180 bin varil artışla 105 milyon 720 bin varile çıkması bekleniyor. OPEC, önceki raporunda bu yıl için günlük 380 bin varillik talep artışı öngörmüştü.

Talebin bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 390 bin varil artışla 59 milyon 600 bin varile yükselmesi, OECD ülkelerinde ise 210 bin varil azalışla 46 milyon 120 bin varile gerilemesi bekleniyor.

Gelecek yıl küresel petrol talebinin bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 550 bin varil artarak 108 milyon 280 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor. Önceki raporda, gelecek yıl talep artışının günlük 2 milyon 360 bin varil düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Bu dönemde OECD dışı ülkelerde talebin günlük 2 milyon 10 bin varil artışla 61 milyon 620 bin varile çıkması, OECD ülkelerinde ise 540 bin varillik artışla 46 milyon 660 bin varile ulaşması bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol
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