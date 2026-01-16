FİNANS

Ücretsiz olması zorunlu ama para istiyorlar! Şikayet eden iade alabilir

Hastanelerde ücretsiz olması gereken otoparklar özel hastanelerde ücretli olmaya başladı. Saati 400 TL'den başlayan otopark ücreti ise hasta yakınlarının sabrını taşıran son damla oldu. Şikayet platformlarına otopark ücretinin alınmasına ilişkin tepkilerini dile getirdi. Tüketici hakem heyeti ise "Otopark ücretsiz olmak zorunda, iade isteyin" açıklamasında bulundu.

Ezgi Sivritepe

Çevre Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin 5'inci maddesine göre, ağız diş sağlığı merkezleri, hastanelerde ve üniversitelerde otopark ihtiyacının karşılanması gerektiği belirtiliyor. Yani, alanın yetersiz veya olmaması durumunda da ek alan ile bu ihtiyacın ücretsiz bir şekilde giderilmesi gerekiyor.

Ücretsiz olması zorunlu ama para istiyorlar! Şikayet eden iade alabilir 1

Ancak son zamanlarda özel hastaneler otopark ücreti almaları ile gündeme gelmeye başladı. Özel hastane otoparklarının 400 TL'den başlıyor olması vatandaşın tepkisine yol açtı. Otopark ücreti dışında vale hizmeti de sunmaya başlayan özel hastaneler, talebe yetişmediklerini için ek alan alarak kiralamak zorunda kaldıklarını söyledi.
Ücretsiz olması zorunlu ama para istiyorlar! Şikayet eden iade alabilir 2

Bu sorunları şikâyet platformlarına da taşıyan vatandaşlar, şunları anlatıyor: "Hastanenin otoparkını kullandığım için henüz 1 saat dolmamış olmasına rağmen 300 TL gibi fahiş bir ücret alındı. Fiş istemediğiniz sürece kesinlikle vermiyorlar, ısrarla talep edince fiş verildi ancak onun üzerinde de 'vale hizmeti' yazıyor."
Ücretsiz olması zorunlu ama para istiyorlar! Şikayet eden iade alabilir 3

ACİLDEN GİRSENİZ BİLE ÜCRET ALINIYOR

Acilden giriş yapan bir başka vatandaş ise, "29.11.2025 tarihinde İstanbul Maltepe'de bulunan ... hastanesi önündeki otoparkta vale hizmeti için benden 350 TL ücret alındı. Hastane önü, acil ve polikliniklere gelen hastalar ve hasta yakınları için zorunlu olarak kullanılan bir alan olmasına rağmen, alınan bu yüksek otopark/vale ücretini hiçbir şekilde kanuni ve etik bulmuyorum" dedi.

YATIŞI OLAN HASTALARDAN DA ÜCRET ALINIYOR

Çocuğu İstanbul'daki lüks bir özel hastanede ameliyat olan K. D., "16 Eylül'de ... Üniversitesi Hastanesi'nde kızımın ameliyatı için yatış yaptık ve üç gece hastanede kaldık. Bu süreçte aracımızı otoparkta tuttuk. Otopark ücretinin yatan hastalardan da alındığını öğrendik. Saatlik ücretin 200TL olduğu söylendi. Yatan hasta yakını olarak böyle bir uygulamanın olması bana çok mantıksız geldi; çünkü hastamızı dışarıya yürüterek götürmemiz mümkün değil ve zaten başka alternatifimiz yok" ifadelerini kullandı.
Ücretsiz olması zorunlu ama para istiyorlar! Şikayet eden iade alabilir 4

"TALEBE ANCAK YETİŞİRİZ"

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat, özel hastanelerin ücretsiz otopark alanlarının bulunduğunu belirterek, "Ancak sunulan alanın çok üzerine bir talep var. Dolayısıyla bu alan talebin 10'da birini dahi karşılamıyor. Biz hastanenin 3'te ikisini otopark alanı olarak ayırsak talebe ancak yetişiriz" sözlerin kullandı.

Sabah saat 9.00 ile 13.00 arasında yoğunluğun olduğunu kaydeden Bahat, bu saatler arasında yer bulmanın imkansız olmasından dolayı başka bir yer daha kiraladıklarını belirtti ve, "Biz otopark işletmeyi bilmeyiz, bu alanı işletmecilere veriyoruz" dedi.

Hastanelerde yatan hastalar için kart verdiklerini aktaran Bahat, bu kişilerin otopark ücreti ödemediğini kaydetti.
Ücretsiz olması zorunlu ama para istiyorlar! Şikayet eden iade alabilir 5

FİŞİYLE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Özel Hastaneler Yönetmeliğinin madde 8/1-d hükmüne göre belli bir sayıda araç için, özel hastanelerin uhdesinde otopark bulundurmak zorunda olduğu mevzuatla hüküm altına alınmış durumda. Ancak neredeyse Türkiye'deki bütün özel hastaneler bu kanunu görmezlikten geliyor. Şu anda hangi hastaneye giderseniz gidin özel hastanelerin otoparkları üçüncü şahıslara verilerek işletiliyor. Yani özel hastaneler buraları kiraya vererek ek gelir elde ediyor" dedi.
Ücretsiz olması zorunlu ama para istiyorlar! Şikayet eden iade alabilir 6

Bunun suç olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Eğer ki vatandaşlarımız bu şekilde işletilen hastane otoparklarına ücret ödemek durumunda kalırlarsa otoparka ödedikleri ücretlerin fişi ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalandıklarını gösteren belgeler ile Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat ederek haklarını arayabilirler. Özel hastanelerin otopark hizmetini üçüncü kişilere tevdi etmeden kendilerinin yürüttüğü ihtimalde de yine Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edilebilir" ifadelerini kullandı.
Ücretsiz olması zorunlu ama para istiyorlar! Şikayet eden iade alabilir 7

BİRİM ALANI ARTIRILDI

Özel hastanelerin otopark ücretlerine dair artan şikâyetlerin ardından yönetmelik güncellendi. 27 Aralık 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan "Sağlık Yapıları-Hastaneler" başlığında hastaneler için öngörülen otopark birim alanı 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarılmıştı.
Kaynak: SABAH

