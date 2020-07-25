FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor: Rus akını bekliyoruz

Uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor: Rus akını bekliyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

Türkiye ve Rusya arasında uçuşların 1 Ağustos'ta başlanacağının açıklanması turizmcileri sevindirdi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Rusya en çok turist getiren ülke. 10 Ağustos'tan itibaren kente Rus akını bekliyoruz." diye konuştu.

Uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor: Rus akını bekliyoruz

Mart ayından bu yana yapılmayan Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren başlayacağı, ilk uçuşların İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a gerçekleştirileceği yönündeki açıklamalar turizmcileri sevindirdi.

'KAYIP YILI OLARAK DEĞERLENDİRDİĞİMİZ BU YIL İÇİN CAN SUYU OLACAKTIR'

TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Çorabatır söz konusu kararın turizmciler açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Ruslar için Türkiye'nin önemli turizm destinasyon ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Çorabatır, şunları kaydetti:

"Rusların en çok tercih ettiği ülke konumundayız. Onlar da tatile hasret kaldılar. Sezonun kasıma kadar uzamasını bekliyoruz. Tedbirlerimizi aldık, ülkemize gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Özellikle Kovid-19 salgınına ilişkin aldığımız tedbirler ve Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması da ciddi bir güven veriyor. Geçen yılki rakamlara ulaşamayabiliriz ama kayıp yılı olarak değerlendirdiğimiz bu yıl için can suyu, 2021 yılı için de önemli bir yatırım olacaktır."

'RUS AKINI BEKLİYORUZ'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Türkiye ile Rusya arasında uçuşların başlayacağına yönelik kararın açıklanmasının bile rezervasyonları olumlu etkilediğini dile getirdi.

Rusların daha önceki yıllarda olduğu gibi Antalya'yı tercih edeceklerini aktaran Atmaca, "Rusya en çok turist getiren ülke. 10 Ağustos'tan itibaren kente Rus akını bekliyoruz. Marttan bu yana gelemiyorlardı, onlar da Kovid-19 nedeniyle zor günler geçirdi." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Rus misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını, Güvenlik Turizm Sertifikası ile de turistlere "güvenli tatil" imajını sunduklarını anlatan Yağcı, "Aldığımız tedbirlerden taviz vermeden misafirlerimizi ağırlayacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Rus misafirlerimizi memnuniyetle ülkelerine göndereceğiz."diye konuştu.

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin de Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 80'ini Rusların oluşturduğunu söyledi. Uçuşların başlamasıyla kentte ciddi bir turist hareketliliği yaşanacağını belirten Perçin, şöyle konuştu:

"Günlerdir beklediğimiz haberi aldık. Hem bizim hem de Rusların duymak istediği bir haberdi. Önümüzdeki günlerden itibaren hareketliliğin artacağına ve sezonun uzayacağına inanıyoruz. Sezon kasıma kadar sürecektir. Ukrayna'dan yaklaşık 25 gün önce turistler gelmeye başladı ve önemli bir hareketlilik oldu. Günlük bin kişi bekliyorduk ama 3 bin, 4 bini gördük. Rus turistler konusunda da aynı tabloyu göreceğimize inanıyoruz."

Türkiye'nin salgın sürecini çok iyi yönettiğini dile getiren Perçin, bu durumun turist hareketliliğini de olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi.

'HASRET AĞUSTOS'TA BİTECEK'

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı ise çok sayıda turistin bu kararı beklediğini ifade etti.

Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın Ruslar için çok önemli bir turizm merkezi olduğunu vurgulayan Balcı, "Rusların valizleri zaten hazırdı. Uçuşların başlamasıyla havalimanında yoğunluk oluşturacaklardır. Çünkü Kovid-19 nedeniyle eve kapandılar, sıkıldılar. Artık tatil yapmak, denize girmek, güneşlenmek istiyorlar. Hasret ağustosta bitecek. Antalya bizler için çok önemli bir kent, bizim yazlığımız. Aylardır Türkiye'ye gelemiyorlardı, buraya hasret kaldılar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ve Antalya'da Kovid-19 salgınına karşı çok etkin tedbirler alındığını ifade eden Balcı, önlemleri yerinde gördüklerini, güven duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'nın moral tatiliEbru Şallı'nın moral tatili
Taleplere yetişemiyorlar!Taleplere yetişemiyorlar!
Devletten tam 40 bin TL destek!Devletten tam 40 bin TL destek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bayramdan önce yapılacak

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bayramdan önce yapılacak

ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldı

ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldı

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Taleplere yetişemiyorlar!

Taleplere yetişemiyorlar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arı sütüne yoğun ilgi! Kilosu 7-8 bin TL

Taleplere yetişemiyorlar!

5 inekle başladı! Şimdi 100 büyükbaş hayvanı var

5 inekle başladı! Şimdi ise...

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bayramdan önce yapılacak

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bayramdan önce yapılacak

SGK'dan müjde! İşe gidemeyenlerin maaşını karşılıyor! İşte detaylar...

SGK'dan müjde! İşe gidemeyenlerin maaşını karşılıyor! İşte detaylar...

Terör Mağdurları ABD’de Halkbank Aleyhine Tazminat Davası Açtı

Terör Mağdurları ABD’de Halkbank Aleyhine Tazminat Davası Açtı

Son dakika: S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.