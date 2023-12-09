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‘Ucuz altın aldım’ diye seviniyorlar ama… Uzmanlardan ‘kesme altın’ uyarısı: Bin liralık, 5 bin liralık…

09.12.2023 12:14 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında yaşanan artış vatandaşın altın alırken farklı yollara başvurmasına da neden oluyor. Uzmanlar, ‘ucuz altın aldım' diye sevinen, sonrasında mağdur olan vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çekti. Özellikle bin liralık, 5 bin liralık altın almak isteyenler bu yönteme başvuruyorlar. İşte altın alırken dikkat edilmesi gerekenler...

‘Ucuz altın aldım’ diye seviniyorlar ama… Uzmanlardan ‘kesme altın’ uyarısı: Bin liralık, 5 bin liralık…

Altın fiyatları son 7 yılın en yüksek seviyelerine yükselirken, uzmanlar sahte altın mağduriyetlerinin yaşanmaması için ziynet eşyası alırken internet alışverişi, altın esnemesi ve altın sesinin kontrollerine dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarının son yılların rekorunu kırmaya devam ettiği şu günlerde sahte altına karşı uzmanlar uyarıyor. Altın almak isteyen vatandaşların internet üzerinden ‘ucuz altın aldım' diye sipariş vermemesi gerektiğinin altını çizen kuyumcular, ziynet eşyalarında ayar, ses kontrolünün yapılmasına vurgu yaptı.

“GRAM VEYA AYAR YÖNÜNE BAKILDIĞI ZAMAN MAĞDURİYETLER YAŞANIYOR”

Son zamanlarda artan altın fiyatlarının yanı sıra demo ürünlere dikkat çeken Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, “Her şeyin sahtesi olduğu gibi altının da sahtesi var. İnsanlar artık sahte et, bal gibi ürünler üretir oldu. Altının da fiyatı çok yükseldiği için yüksek kar amaçlanıyor. Sahte altın veya ayarı düşük ürünler yapılıyor. Bunlardan korunmak için ne yapabiliriz? İlk olarak altının kesinlikle kuyumculardan alınmasını öneriyoruz. İnternet ortamını önermiyorum, güvenilir siteler var onları tenzih ediyorum ama birçoğu güvenilir olmuyor. Gram veya ayar yönüne bakıldığı zaman mağduriyetler yaşanıyor. Bazen internet ortamından biz de araştırma yapıyoruz. Fiyata baktığımızda gümüş olarak değerlendiriyorum. Bazen gramı yazılmıyor, bazen ise ayarı yazılmıyor. Sadece altın şu fiyat olarak gösteriliyor. Müşterilerimizin dikkatli olmasını öneriyorum. Demo altınlar var. İki altından örnek verecek olursak; sahte altını nasıl ayıracak demo olan altından? Gerçek altın üzerinde 916 yazar, bu da 22 ayar bileziğe tekabül eder. İkinci olarak sesinden anlaşılabilir, bu noktada da olumsuz olursa bunun analizini yaparız. Altının sesi tok olur. Tok ses üzerinden de gerçek veya sahte altını ayırma şansınız olur” dedi.

ALTIN

“BİN LİRALIK, 5 BİN LİRALIK ALTIN ALMAK İSTEYENLER BU YÖNTEME BAŞVURUYORLAR”

Vatandaşlar arasında kesme altın olarak bilinen altının alınmaması gerektiğinin altını çizen Yusuf Yaşar, “Ham madde olarak bilinen tablet altın var. Biz bu üründen bilezik yaptırıyoruz. Esnaf arasında çekili olarak bilinir, vatandaşlar arasında da kesme altın olarak bilinir. Gram altın alamayan müşteriler bazen bunlardan çeşitli ölçülerde kestirip almaya çalışıyor. Bin liralık, 5 bin liralık altın almak isteyenler bu yönteme başvuruyor. Bu altın ise terzi makası kullanılarak kesiliyor. Ama bunun ne gramı, ne özelliği yazar. Sarı teneke gibi bir şey. Konya'da genellikle bunlar satılmıyor ama satılan yer olsa bile biz vatandaşların bunu almamasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yaşar, “Çeyrek, gram, tam ve külçe gibi tüm ziynet ürünleri basma yetkisi darphanede ve orada yapılıyor. Darphaneye işçilik vermek istemeyen bazı kişiler merdiven altı yapıyor. Esnafımızın kesinlikle ikinci baskı ürün satmamalarını, vatandaşlarımızın kesinlikle güvendikleri kuyumcuları tercih etmelerini öneriyorum” diye konuştu.

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