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Ucuz diye kandı, parasından da oldu: Yargıtay öyle bir karar verdi ki… ‘Şu devirde’ diyerek uyardılar

17.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Mahkeme’den dikkat çeken bir karar geldi. Yargıtay 15. Ceza Dairesi, internet ortamında ederinden ucuz satılık televizyon ilanı vermek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanıklara verilen mahkumiyet kararını onadı. Hukukçular, “Kimse, kimseye hele şu devirde ederinden daha ucuza bir ürün vermez” diyerek vatandaşları uyardı.

Ucuz diye kandı, parasından da oldu: Yargıtay öyle bir karar verdi ki… ‘Şu devirde’ diyerek uyardılar

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, internet ortamında ederinden ucuz satılık televizyon ilanı vermek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığa verilen cezayı onadı. Yüksek Mahkeme, bu tür olaylara karışanların 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanması gerektiğine dikkat çekti.

NE TELEVİZYON VAR NE PARA

Evine televizyon almak isteyen genç, bir internet sitesinde gördüğü ilan üzerine bir kişiyle 700 TL karşılığında anlaştı. Parayı belirtilen banka hesabına gönderen genç, beklediği televizyona bir türlü kavuşamadı. Tüm girişimlerine rağmen parasını da iade aylamayan genç mahkemenin yolunu tuttu. Siteye ilan veren ve banka hesabına para yatırılan iki sanık hakim karşısına çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yapmakla suçlanan iki sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık avukatları kararı temyiz edince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan sanıklara verilen mahkumiyet kararını onadı.

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“UCUZ İLANLARA KANMAYIN”

Öte yandan hukukçular, tüketicilerin popüler internet sitelerinde gezinirken ederinden daha ucuza verilen ürün ilanlarına itibar etmemeleri gerektiğini dile getiriyor. Hukukçular, “Kimse, kimseye hele şu devirde ederinden daha ucuza bir ürün vermez. Eğer bir ürün piyasa değerinden daha uygun bir fiyata satılıyorsa araştırılması gerekiyor” uyarısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
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