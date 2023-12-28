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Ucuz erken emeklilik için 3 günlük fırsat: 50.594 lira fazla ödemek istemiyorsanız SGK’ya koşun! Doğum ve askerlik borçlanması asgari ücret ile yüzde 49 zamlanacak

28.12.2023 14:24 | Son Güncelleme:
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31 Aralık erken emeklilik için son fırsat! Yeni asgari ücret 2024 rakamının belli olmasının ardından kadını erkeği prim borçlanması için hesap yapmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak. Askerlik ve doğum borçlanmasında yıl bitmeden başvuru yapanlar 50 bin lira daha az ödeyecek!

Ucuz erken emeklilik için 3 günlük fırsat: 50.594 lira fazla ödemek istemiyorsanız SGK’ya koşun! Doğum ve askerlik borçlanması asgari ücret ile yüzde 49 zamlanacak

Asgari ücret 2024 rakamı Temmuz ayına göre yüzde 49, Ocak ayına göre yüzde 100 arttırıldı. 2024 brüt asgari ücret 20.002.50 TL, net asgari ücret de 17.002.13 TL oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti 23.502.94 TL olarak belirlendi.

Askerlik ve doğum borçlanma primleri, vatandaşın kendi belirlediği prime esas kazanç üzerinden ödeniyor. En düşük kazanç tutarı asgari ücretten az olamıyor. Bu nedenle, asgari ücretteki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak.

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ASKERLİK BORÇLANMASI 2024 İÇİN NE KADAR?

Habertürk’ün haberine göre, mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma için en düşük prim tutarı 143.09 TL iken yeni asgari ücret üzerinden 213.36 TL olacak. Böylece 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarı 77.263 TL’den 115.214 TL’ye yükselecek.

DOĞUM BORÇLANMASINDA MALİYET 50 BİN LİRADAN FAZLA ARTACAK

Kadınlar sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocukları için 2 yıla kadar olan dönemde boşta geçen sürelerini borçlanabiliyorlar. Bir kadın üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma yapabiliyor. Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 103.025 TL’den 153.619 TL’ye çıkacak. Borçlanma maliyeti 50.594 TL artacak.

TÜRK LİRASI (222)

31 ARALIK UCUZ BORÇLANMADA SON TARİH

Yeni yılda askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik müdürlüklerinden borçlanma başvurusu yaptıkları takdirde maliyet artışından etkilenmeyecekler. Primi yeni asgari ücret üzerinden değil, şu anki asgari ücret üzerinden ödeyecekler.


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askerlik borçlanması doğum borçlanması
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