Ucuz et alabilmek artık bu listeye bağlı! Her şey sabah 4.30’da başlıyor…

Et fiyatlarının her geçen gün giderek artması peş peşe gelen zamların ardından gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer ki görüntüler Ankara Ulus'taki Et ve Süt Kurumu önünden geldi. Çoğu emekli onlarca vatandaş ucuz et almak için sabah 04.30'da kuyruğa girerek isimlerini listeye yazdırıyorlar. Et alabilmek için ise içeriye 5’er kişilik gruplar halinde girebiliyorlar. Sabah kurum açılana kadar oluşturulan liste 80'nci kişide sona eriyor. Ancak daha sonra kuyruk kendi akışında etler tükenen kadar devam ediyor.

Sözcü TV muhabiri Barış Yalınkılıç, Et ve Süt Kurumu önünde yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Ankara Ulus halinde bulunan Et ve Süt Kurumu’nun önündeyiz. Yine elimde bir liste var. Bu liste günün erken saatlerinde hava daha aydınlanmadan hazırlanmaya başlıyor. Birinci sırada Efendi Kılıç ismini görüyoruz. Burada 1’den 80’e kadar uzuyor bu liste, 80’de ise bitiyor ama bakın 100’e kadar hazırlığı yapılmış bu listenin. Bu liste tutulmayı bırakıyor bir yerden sonra bugün 80. kişide bırakılmış sonrasında artık akışına bırakılıyor. Burada gelen insanların sırasına göre.

"İÇERİYE 5'ER KİŞİ ALINIYOR"

Kapı açıldığında içeriye 5’er kişi alınıyor. Sadece 5 kişi giriyor içeriye o 5 kişi etini alıp çıktıktan sonra bir 5 kişi daha alınıyor. Örneğin az önce sırada 47 kişi vardı. Burası sabah saat 4 buçuk gibi insanların gelmeye başladığı Et ve Süt kurumu! Buranın arka tarafı da Ulus Hali, içeride kasaplarda var ancak vatandaş burada daha ucuz olduğu için Et ve Süt Kurumu’ndan almayı tercih ediyor.

"HERKES SADECE 1 KİLO ALABİLİYOR"

Burada kıyma, kuşbaşı ve sucuk türevleri satılıyor. Herkes sadece 1 kilo alabiliyor. Sıra burada hiç eksilmiyor diyebiliriz. 5 kişi içeriye giriyor ama hemen arkasından o süre içerisinde sıraya bir 5 kişi daha ekleniyor. Et bitene kadar bu sıra hiç bitmiyor. Önce et bitiyor sonra sıra bitiyor diyebiliriz.

Bu sırada Ankara’da hemen hemen her saat karşımıza çıkan bir manzara.”