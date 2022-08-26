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Ucuz et için formülü açıkladılar: Sanayide büyükbaş, evlerde küçükbaş…

26.08.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et fiyatlarında düşüş için formüller aranırken bir masada toplanan sektör temsilcilerinden çözüm önerileri geldi. İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Sanayide büyük başın, evlerde ise besin değeri de yüksek olan küçükbaş etinin tüketilmesinin yaygınlaştırılması lazım. Buradaki en önemli nokta, mera sistemi sayesinde yapılan üretimin maliyeti düşük olacağı için fiyatların dengelenmesine yapacağı katkıdır” dedi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan ise, yeni bir sistemin sinyallerini verdi.

Ucuz et için formülü açıkladılar: Sanayide büyükbaş, evlerde küçükbaş…

Gıda sektörünün sorunlarının tüm yönleriyle tartışılması için İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından düzenlenen Borsa Meydanı toplantılarında bu ay kırmızı et masaya yatırıldı. Et fiyatlarının dengelenmesi konusunda görüş paylaşan sektör temsilcileri var olan avantajların fırsata çevrilebileceğini ifade etti. Et ve Süt Kurumu ise üretimden itibaren her aşamaya dahil olacakları bir sistem öngördüklerini belirtti.

Toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye’nin kırmızı et üretim potansiyelinin mevcut üretimin çok üstünde olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Öncelikle devletimiz, hayvancılığın gelişmesi için uyguladığı politikalarla üstüne düşeni yapıyor. Nitekim kırmızı et üretiminin sürekli arttığı bir gerçek. Ancak potansiyelimize ulaşmak için çalışmamız gerektiği de ortadadır. Ülkemizde 11 ay boyunca, yem kullanılmadan hayvan beslenebilecek meralar var. Bu nedenle küçükbaş hayvancılığın ülkemiz için çok büyük potansiyel barındırdığına inanıyorum. Özellikle yem fiyatlarının ve üretim maliyetlerinin yükseldiği dönemlerde bu sistemin önemi daha iyi anlaşılıyor. Bizim küçük aile işletmeleri ve mera hayvancılığını geliştirmek için ek tedbirleri gündeme almamız lazım. Sanayide büyük başın, evlerde ise besin değeri de yüksek olan küçükbaş etinin tüketilmesinin yaygınlaştırılması lazım. Yani bir taraftan küçükbaş üretimi için çalışırken, bir taraftan da tüketiminin yaygınlaştırılmasını sağlamalıyız. Buradaki en önemli nokta, mera sistemi sayesinde yapılan üretimin maliyeti düşük olacağı için fiyatların dengelenmesine yapacağı katkıdır. Türkiye tarımsal üretim için gereken her şeye sahip bir ülke. Toprak büyüklüğü ve verimliliği, su kaynaklarımız, teknolojik gelişmişliğimiz, uluslararası tüketim pazarlarına ve ticari birliklere yakınlığımız hep avantaj… İşte bizim yapmamız gereken bu avantajlarımızı kazanca dönüştürmek için çalışmaktır.”

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SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK İÇİN ÇALIŞMALAR VAR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan ise et sektöründe tedarik zincirini ıslah edecek bir sisteme ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kayhan, "Bunu temin etmek için sözleşmeli besicilik konusunda çalışmalarımız var. Üretimden itibaren her aşamaya dahil olacağımız bir sistem öngörüyoruz. Bu sistemde maliyettin üstüne belirli bir refah payını üreticiye garanti edeceğiz. Ayrıca ürettiği eti piyasaya satma seçeneği de olacak. Böylece üreticinin önünü görmesini ve et üretiminin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

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ET ÜRETİMİ İÇİN SÜT ÖNEMLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok da süt ve et üretiminin ayrı düşünülmemesi gerektiğini belirterek, "Süt üreticileri para kazanamazsa et üretimi de aksar. Süt, et üretiminin giderlerinin karşılanması için önemli. Küçükbaş üreticiliği ve tüketimiyle ilgili de güzel gelişmeler var. Son üç yılda küçükbaş hayvan sayısı 20 milyonlardan 26 milyon 800 bin başa ulaştı. Küçükbaş hayvan eti tüketimi de yüzde 25’lere çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

“SANAYİYE TAHSİS EDİLEN ALANLARIN YÜZDE 80’İ MERA”

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Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, sanayiye tahsis edilen arazilerin yüzde 80’inin meralardan oluştuğunu belirterek, "Bu büyük sorunlar doğurabilecek bir durum. Hayvan yetiştiriciliğinde kapalı sistem bizim için çözüm değil. Hayvancılığın gelişmesi için aile işletmelerinin zarar etmeyeceklerine inanmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

“MARKETLER YASAĞI DELİYOR”

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili Saruhan Yağmur da et sektörünün problemlerinin ortak platformlarda tartışılarak çözüm aranması gerektiğine inandığını ifade ederek, "İthalat da ihracat da iç dengeleri bozuyor. Ayrıca biz kasaplar olarak deterjan ile etin bir arada satılmasına karşıyız. Marketlerde hazır kıyma satışı yasak olduğu halde bu yasak deliniyor. Engellenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
kırmızı et
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