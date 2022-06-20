Ucuz gıda için harekete geçildi! İşte fiyatları düşürecek hamle! Bakan Kirişçi duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, dünyada yaşanan gıda sorunundan çiftçinin maliyetlerine, vatandaşların ucuz gıdaya erişimine kadar birçok konuda tarımdaki yol haritasını açıkladı. Buna göre, vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için kent tarımı desteklenecek.Fiyatların bu sistemle düşeceğini belirten Bakan Kirişci "İstanbul'un çevresinde Çengelköy, Şile, Çatalca, Beykoz, Silivri var. Buralarda bakir alanlar var. Üretici de var. Çatalca'da domates yetiştiren kardeşimiz doğrudan ürünü lokantalara, evlere dağıtabilir. Bu yolla, vatandaş hem taze, hem az maliyetli ürün yiyecek. İklim değişikliğine sebep olan unsurları ortadan kaldıracaksınız ve köyden kente göçü de engelleyeceksiniz" dedi.

KENT TARIMI NERELERDE UYGULANACAK?

Kent tarımının İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin etrafında uygulanacağını belirterek, "Erzurum- Erzincan gibi üretim kabiliyeti olan yerlerde… Bir de jeotermal kaynak varsa, iklimi sert olan yerde 365 gün üretim yaparsınız. Sıcak yerlerde de serayı soğutmak için güneş enerjisini kullanırsınız. Bizim kurtuluşumuz tarımdaysa, tarımın kurtuluşu da kırsalda. 2023'te ne ürettiğini, nasıl üretildiğini bilen, kendi önceliklerini belirlemiş bir ülke olacağız" dedi.

1 YIL BOŞ KALAN TARLA KİRALANACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 1 yıl boş tutulan tarla devlet aracılığıyla başkasına kiralanacak.

Bakan Kirişci sistemi şöyle anlattı: "Şayet bir tarla sistemde 1 yıl boş görünürse, kamu otoritesi gelecek 'siz burada birşey yetiştirmiyorsunuz, tarlanıza bu muhitteki kira bedeli üzerinden kira ödeyip, üretim yaptıracağız' diyecek. Devlet kiralamayacak, taahhüt edecek. Aracılık rolü dışında bir rolü olmayacak."

VATANDAŞ ARAZİSİNİ VERMEK İSTEMEZSE NE OLACAK?

Bakan Kirişci "Vatandaş arazisini vermek istemezse ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kullanım hakkı ile mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştük. Ne kiralayanın ne arazisi olanın hakkına halel getirmeden yapılacak. Mülkiyeti elinden almıyorsunuz. Sadece kullanım hakkı alıyorsunuz. Organize Sanayi Bölgeleri'nde de bu yapılıyor. 2.5-3 milyon hektar ekilmeyen arazi var. Türkiye'nin arazi varlığının yüzde 10'una tekabül ediyor. Ciddi bir rakam."

ÇİFTÇİYE DESTEK AYNİ OLARAK SAĞLANACAK

Bakan Kirişci'nin verdiği bilgiye göre, çiftçiye gübre-mazot, besiciye yem desteği ayni olarak sağlanacak. Üreticiye verilen destekler ayni olacak. Çiftçiye ihtiyacı olan gübre-mazot verilecek, hasattan sonra ürünü sattığında, devlet alacağını mahsuplaşacak.

YANGIN UÇAĞI SAYISI 20'YE ÇIKTI

Geçen yıl orman yangınlarına karşı uçak yetersizliği çok tartışıldı.

Bakan Kirişci, helikopter sayısının 39'dan 55'e, üç olan uçak sayısının da 20'ye çıkarıldığını açıkladı.

