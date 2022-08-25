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Ucuz Konut Projesi'nde detaylar belli olmaya başladı: Hane geliri, maaş sınırı, aylık taksit tutarı...

25.08.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükselen ev fiyatları ve kiralar sonrası ev hayali kuranlar için güzel haber gelmişti. 81 ilde yapılacak ucuz konut projesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı projede aylık taksit fiyatları da belli oldu. Peki, TOKİ sosyal konutlarında maaş sınırı kaç? Hane geliri ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Ucuz Konut Projesi'nde detaylar belli olmaya başladı: Hane geliri, maaş sınırı, aylık taksit tutarı...

Yüksek kiralar ve bankaların faiz oranları nedeniyle ev sahibi olamayan vatandaşlara ev alma imkanı sağlayacak konut projesinde çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı sosyal konut projesinde ayrıntılar da belli olmaya başladı. Ucuz konutların aylık taksitleri ne kadar olacak? Kimler yararlanabilecek? Gelir limiti ne kadar olacak? Başvuruda yaş sınırı olacak mı?

**İŞTE SOSYAL KONUT PROJESİYLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

SOSYAL KONUTTA GELİR LİMİTİ NE KADAR?

Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

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SOSYAL KONUTTA AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.

(Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4.800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9600 TL hesaplanmıştır)

En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1650 TL iki çalışan varsa 3300 TL olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilecek.

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SOSYAL KONUT BAŞVURUDA YAŞ SINIRI VAR MI?

30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirlenecek.

Yeni evliler diye değil "gençler" diye bir kategori olacak.

SOSYAL KONUTTA KAÇ AYLIK VADE OLACAK?

240 aya kadar da vade imkânı olacak.

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SOSYAL KONUT PROJESİNDE EVLER NASIL OLACAK?

Yerel ve yatay mimari ile inşa edilecek evler, sıfır atık projesine uyumlu olacak.

Enerji verimliliği de ön plana çıkarılacak. Projede, iklim dostu malzemeler kullanılacak.

PROJEDE SADECE KONUTLAR MI OLACAK?

Sosyal Konut projesinde konut, konut arsası ve sanayi siteleri olacak.

Konut projesine giremeyenler, arsaya başvurup kendi evlerini yapabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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