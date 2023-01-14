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Ucuz konut sahibi olmak isteyenler dikkat! Ev sahibi olmayan kalmayacak! 0,69 faizli konut kredisi fırsatı başlıyor

14.01.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirli ailelere yönelik konut kampanyası “Yeni Evim” için geri sayım başladı. 16 Ocak'tan itibaren devreye girecek olan bu kampanya ile birlikte ev sahibi olmayan kalmayacak. Kampanya kapsamında 0,69'dan başlayan konut kredisi fırsatı sunulacak. İşte tüm ayrıntılar...

Ucuz konut sahibi olmak isteyenler dikkat! Ev sahibi olmayan kalmayacak! 0,69 faizli konut kredisi fırsatı başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından orta gelirlilere yönelik düzenlenen “Yeni Evim” kampanyası için sadece 2 gün kaldı. Uygun kredi fırsatı ile ucuz konut sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek kampanya 81 ilde geçerli olacak. 0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli krediler ile ev sahibi olmayan kalmayacak...

0,69 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞLIYOR

Orta gelirli ailelerin düşük faizle ev sahibi olmasını amaçlayan "Yeni Evim Konut Kampanyası" için geri sayım başladı. 81 ilde geçerli olacak kampanya kapsamında tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranlarının yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacağı da açıklandı.

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AYLIK 9 BİN 720 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLER

Yeni Evim kampanyası kapsamında orta gelirli aileler aylık ortalama 9 bin 720 liradan başlayan ve 55 bin 265 liraya varan taksit tutarlarıyla ev sahibi olabilecek.

Kampanya kapsamında İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek.

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BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Konut almak isteyenler bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuru yapacaklar. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek. Bunun içinde herhangi bir başvuru ücreti talep edilmeyecek.

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KAMPANYADAN KİMLER YARARLANACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı olacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak.

Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.

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Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak.

Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.

Verasetle ev sahibi olan vatandaşlar başvuru yapabilecekler

Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması şartı da bulunuyor.

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