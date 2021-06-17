Ucuz kredi arayanlar müjde! Sadece 20 bin TL'nin altında faiz ile...

Ucuz kredi arayan işletmeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Buna göre hükümet ilave istihdam sağlamakta olan işletmeler için ucuz maliyetli kredi planladı ve planlanan kredinin 100 bin istihdam sağlaması bekleniyor. Yine bununla beraber 714 bin işletmenin de ucuz krediden faydalanabilmesi planlanıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kredi müjdesiyle ilgili açıklamaları ve detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI! UCUZ KREDİ FIRSATI...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son konuşmasında işletmelerin merakla beklediği bir müjdeyi verdi. Böylelikle ekonomide istihdam temelli kalkınmada bir kapı daha aralanmış oldu. Erdoğan'ın duyurmuş olduğu ilave istihdama göre ucuz kredi 100 bin istihdam sağlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden faydalanması bekleniyor. Birinci planda 3.8 milyar, toplamda da 10 milyar TL'lik kredi çekilmesi beklenmekte.

Faizden indirilecek tutar da merak ediliyor. Faizden inen tutarın yaklaşık 1.6 milyar lira olması hedeflenmekte. Beş yeni istihdam yaratılacak ve kredi kullanmakta olan işletmenin 100 bin TL'lik faizinden 80 bin 86 TL prim düşülecek. Böylelikle işletme yalnızca 20 bin TL'nin altında faiz ödemesi gerçekleştirmiş olacak.