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Ucuz kredi arayanlar müjde! Sadece 20 bin TL'nin altında faiz ile...

17.06.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ucuz kredi arayan işletmeler için önemli bir haber geldi. Son gelişmelere göre hükümetin ilave istihdam sağlamakta olan işletmeler için planlamış olduğu ucuz maliyetli kredinin 100 bin istihdam sağlaması beklenmekte. Karar ile beraber 714 bin işletmenin de ucuz krediden faydalanabilmesi planlanmakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kredi müjdesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte ucuz kredi hakkındaki detaylar...

Ucuz kredi arayanlar müjde! Sadece 20 bin TL'nin altında faiz ile...

Ucuz kredi arayan işletmeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Buna göre hükümet ilave istihdam sağlamakta olan işletmeler için ucuz maliyetli kredi planladı ve planlanan kredinin 100 bin istihdam sağlaması bekleniyor. Yine bununla beraber 714 bin işletmenin de ucuz krediden faydalanabilmesi planlanıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kredi müjdesiyle ilgili açıklamaları ve detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI! UCUZ KREDİ FIRSATI...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son konuşmasında işletmelerin merakla beklediği bir müjdeyi verdi. Böylelikle ekonomide istihdam temelli kalkınmada bir kapı daha aralanmış oldu. Erdoğan'ın duyurmuş olduğu ilave istihdama göre ucuz kredi 100 bin istihdam sağlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden faydalanması bekleniyor. Birinci planda 3.8 milyar, toplamda da 10 milyar TL'lik kredi çekilmesi beklenmekte.

Faizden indirilecek tutar da merak ediliyor. Faizden inen tutarın yaklaşık 1.6 milyar lira olması hedeflenmekte. Beş yeni istihdam yaratılacak ve kredi kullanmakta olan işletmenin 100 bin TL'lik faizinden 80 bin 86 TL prim düşülecek. Böylelikle işletme yalnızca 20 bin TL'nin altında faiz ödemesi gerçekleştirmiş olacak.

SİGORTA PRİMLERİ 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR DÜŞECEK

Küçük ölçekli işletmelerin likidite sorununu karşılamak ve istihdamı desteklemek amacıyla ilave olarak işe aldıkları sigortalılar için ödemeleri gerekli olan sigorta primleri 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullanmış oldukları kredi faiz ya da kâr payı bakiyesinden düşecek. Kredi garanti kurumlarınca kredi faiz ya da kâr payı bakiyesinden düşülmüş tutar İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak.

6 AY ÖDEMESİZ, 24 AY VADELİ: BORÇLARINI TECİL ETTİREN, YAPILANDIRAN DA YARARLANABİLİYOR

Sağlanacak olan kredi faiz, destek kapsamına girmekte olan sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanmış olacak. Her bir yeni istihdam için 100 bin liralık kredi kullandırılacak. Kullandırılan krediler ilk 6 ay ödemesiz olacak ve 24 ay vadeli olacak.

SGK'ya prim, idari para cezası, gecikme cezası gibi borçlarını tecil ettiren, yapılandıran ve taksitlendirmiş olan işverenler de bu kredi imkânından faydalanabilecek.


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Cumhurbaşkanı
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