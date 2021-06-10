Ucuz kredi uygulaması başlıyor! Hangi bankalar ne kadar veriyor? İşte şartları

Firmalara; ödemesiz dönemli, hızlı, kolay ve düşük maliyetli Nefes Kredisi desteği veriliyor. Koronavirüs döneminde devlet, verdiği Nefes Kredileriyle yatırımcının yanına yer alıyor. İşletmelerin kira, maaş, tedarik harcamaları başta olmak üzere birçok giderlerine destek olmak için 200 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunuluyor.

NEFES KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

Senelik cirosu 10 milyon Türk lirasının altında bulunan ve 2020 yılı cirosunda bir önceki yıla nazaran yüzde 25 kayıp yaşayan, deniz ticaret, ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ya da ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı tanınıyor.

NEFES KREDİSİNE NASIL BAŞVURULACAK?

Firmalar, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle ilgili banka şubelerine başvuruda bulunabilecek.

Üyelik belgesi, TOBB ya da oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinilebilecek.

NEFES KREDİLEREİ NE KADAR VERİLİYOR?

2020 yılı cirosu cirosu 1-10 milyon Türk lirası olan KOBİ'ler azami 200 bin Türk lirası, cirosu 1 milyon Türk lirasını aşmayan KOBİ’ler ise azami 50 bin Türk lirası kredi kullanabilecek.

HANGİ BANKALAR KREDİ VERİYOR?

Nefes Kredisi, VakıfBank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, DenizBank, Akbank, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım bankaları tarafından veriliyor.

İŞTE NEFES KREDİSİNİN ŞARTLARI

İşletmelere 6 ay geri ödemesiz dönem imkanı sunuluyor. Ödeme 12 eşit taksitte yapılıyor.



