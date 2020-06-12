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Ucuza ev, araç almak isteyenlere müjde, ihaleler tekrar başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 14:18 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine durdurulan icra ihaleleri, normalleşme süreci ile birlikte tekrar başlıyor. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında yatırıcımlar, ihalenin yapılacağı salona gitmeden telefon aracılığıyla yarı fiyatına alma fırsatı yakalayabilecek.

Ucuza ev, araç almak isteyenlere müjde, ihaleler tekrar başlıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine durdurulan icra ihaleleri, normalleşme süreci ile birlikte tekrar başlıyor. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında yatırıcımlar, ihalenin yapılacağı salona gitmeden telefon aracılığıyla yarı fiyatına alma fırsatı yakalayabilecek.

Hayatın, yeni normalleşme süreci ile birlikte icra ihaleleri 15 Haziran 2020 tarihinde yeniden başlayacak. icraburada.com sitesinin genel müdürü Caner Çakı, yeni süreç ile birlikte açılacak olan ihalelerin alıcılar için büyük fırsat olduğunu belirten Çakı,“22 Mart tarihinde durdurulan icra ihaleleri 15 Haziran tarihi itibari ile tekrar başlayacak. Ertelenen icra takip dosyaları ile birlikte yeni açılacak dosyalar birleşince icra ihalelerinde yoğun bir mesai olacağını öngörebiliriz. Özellikle icradan araç, konut, iş yeri ve arsa alacak olan yatırımcılar için birçok yeni fırsatın oluşacağını düşünüyorum. İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin yarı fiyatına satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usulü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor” ifadelerini kullandı.

SALONA GİDİLMEDEN İHALEYE KATILIM SAĞLANACAK

Korona virüs (Covid-19) salgının ardından, kapalı ortamda kalmaktan çekinen yatırımcıların da ihalenin yapılacağı salona gitmeden de ihaleye katılabileceğini hatırlatan Çakı, “Yatırımcılar her ne kadar ihalelerdeki fırsatları kaçırmak istemeseler de virüs nedeni ile bazılarımız kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmak istemeyebilir. Bunun da bir çözümü var. İhaleye katılmak isteyenler bizlere danışarak ihalenin yapılacağı yer Türkiye’nin neresinde olursa olsun bulunduğu yerden ihaleye telefon aracılığı ile katılma şansı bulabilecek. Katılmak istenilen ihalelere alıcılar adına avukatlarımız girerek bütün işlemlerin takibini yapacak ve alıcılara sadece alınan ürünün teslim alınması kalacak. Böylelikle sizlerde ihalenin yapılacağı salona gitmeden sadece telefon ile satışa sunulacak ürünleri alabilme fırsatına sahip olacaksınız. Tabii yapılanlar sadece bununla da sınırlı değil örneğin almak istediğiniz bir ürün kriteri belirlediniz, bu kriterlerinize uygun ürün uzman ekipler tarafından araştırılıyor, daha sonra size bilgi veriliyor. Açık arttırmaya katılmak istemeyenler, veya yoğun iş temposu nedeni ile katılamayanlar vekâletname vererek yasal temsilcilik ile ihale öncesi ve sonrası bütün işlemler temsilciler tarafından gerçekleştiriliyor. Siz evinizde, iş yerinizde kahvenizi yudumlarken eksperiniz aracınızı cihazlarla kontrol ediyor, açık arttırmaya sizin adınıza giriliyor” dedi.

KAYNAK:İHA


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